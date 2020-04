‘Ik wil dat samen doen met Bergkamp, Cocu en Kuyt, met Koeman als adviseur’

Het is voor Rob Jansen nog steeds een grote wens om op termijn een Engelse club in handen te krijgen, ondanks de financiële gevolgen van de coronacrisis. De spelersmakelaar deed er vorig jaar alles aan om samen met enkele bekende oud-internationals Wycombe Wandererers over te nemen, maar het Nederlandse consortium werd uiteindelijk afgetroefd door de Amerikaanse zakenman Rob Couhig.

"Dat idee leeft nog sterk", verklaart Jansen zijn Engelse ambities in een interview met Voetbal International. "Samen met Dennis Bergkamp, Phillip Cocu, Dirk Kuyt en Henke Larsson." Bergkamp, Kuyt en Larsson hebben als speler een verleden in Engeland, terwijl Cocu voor de coronacrisis bezig was aan zijn eerste seizoen als manager van Derby County. "En Ronald Koeman als adviseur op de achtergrond", voegt Jansen daaraan toe.

The Athletic bracht in oktober het verhaal dat Jansen wilde instappen bij Wycombe Wanderers, dat via een stemming uiteindelijk voor Couhig koos als nieuwe eigenaar. De spelersmakelaar wil de naam van de club die hij op het oog had echter niet specifiek benoemen. "Ik ga niet zeggen om welke club het ging. Maar op het allerlaatste moment werden we gepasseerd door een Amerikaanse partij. Dat was vervelend. Nu zitten we even in de wachtkamer."

Jansen verwacht dat de vraagprijs van clubs die in de verkoop staan flink zal dalen als gevolg van de coronacrisis. "Tegelijkertijd zal het aantal interne problemen toenemen", benadrukt de zaakwaarnemer. "Maar zo wil ik het op dit moment even niet bekijken. Laten we eerst kijken hoe we op een veilige manier weer van voetbal kunnen gaan genieten. In een voetbalwereld waar iedereen een beetje bij zinnen is gekomen."