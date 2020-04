Theo Janssen treurt om selectie: ‘Het is vooral heel veel buitenlands’

Het is zaterdag tien jaar geleden dat FC Twente de titel pakte in de Eredivisie. Theo Janssen maakte onderdeel uit van het kampioensteam van de Tukkers onder leiding van trainer Steve McClaren. De oud-middenvelder koestert de warme herinneringen uit zijn tijd bij FC Twente. Zo weet Janssen nog goed dat de fans uitzinnig waren na de beslissende 0-2 overwinning tegen NAC Breda.

Met name de terugrit naar Enschede staat Janssen bij, aangezien de supporters overal op de snelweg te vinden waren. "Dat was niet te doen, maar dat zegt ook wel iets over de grootheid van Twente en de trots die er heerste op dat moment. Dat had niet alleen te maken met het behalen van de titel", vertelt de oud-international in gesprek met RTV Oost.

"Er was het gevoel dat ze uit de schaduw stapten van Amsterdam (Ajax, red.) en dat soort dingen. Dat ze er ook toe deden. Van jong tot oud, iedereen was er en dat was echt geniaal. Dat vergeet ik nooit meer", aldus Janssen, die weet dat de glorietijden van FC Twente momenteel ver weg zijn. Dit seizoen eindigde de ploeg van trainer Gonzalo García García op de veertiende plek in de Eredivisie. "Als ik nu naar FC Twente kijk, doet me dat best wel pijn", vervolgt Janssen.

"Ik ben blij dat ze er dit jaar in blijven. Maar als ik dan kijk naar het voetbal, naar de spelers... Het is vooral heel veel buitenlands, weinig jongens uit de regio. En als ze uit de regio komen heb ik het gevoel dat ze daar spelen omdat ze niets anders hebben. Ze kijken vooral naar buitenlandse spelers en dat is niet goed. Twente is toch wel een club voor de supporters en die willen zich toch wel één voelen met de spelers die op het veld staan en ik heb het gevoel dat dat soms niet helemaal klikt."