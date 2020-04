‘Messi blijft gewoon bij Barcelona, of er moet echt iets vreselijks gebeuren’

Lionel Messi wordt steeds vaker in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona, ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2021. De spelmaker van de Catalaanse grootmacht kwam voor de coronacrisis in botsing met technisch directeur Éric Abidal, na de kritiek van laatstgenoemde richting de inmiddels ontslagen Ernesto Valverde. Korte tijd later uitte Messi zijn ongenoegen over de onderhandelingen met voorzitter Josep Maria Bartomeu over de tijdelijke salarisverlaging van de spelers van Barcelona.

Desondanks verwacht Sergio Agüero niet dat zijn landgenoot op korte termijn vertrekt uit het Camp Nou. "Leo is een symbool bij Barcelona en een levende legende, al kunnen dingen in het voetbal soms raar lopen", stelt de aanvaller van Manchester City, die Messi goed kent van de Argentijnse nationale ploeg, in een interview met El Chiringuito TV. "Er zijn bij Barcelona al veel spelers vertrokken, terwijl Messi de club altijd trouw is gebleven. Hij houdt van de club en voelt zich er ook mee verbonden. Leo voelt zich daar op zijn gemak en is gelukkig. Hij zal doorgaan bij Barcelona, wat er ook gebeurt. Of er moet echt iets vreselijks gebeuren."

Ook voormalig ploeggenoot Samuel Eto’o is lovend over Messi. "Hij zei onlangs dat zijn loopbaan dankzij mijn advies enorm was veranderd", stelt de oud-aanvaller in een onderhoud op de website van LaLiga. "Ik ben trots op het verhaal dat hij heeft geschreven bij Barcelona, een verhaal dat nog niet ten einde is. Het zal heel moeilijk worden, misschien wel onmogelijk, om zijn nalatenschap te overtreffen." Eto’o prijst tevens de mens Messi. "Iedereen waardeert hem als speler, de adoratie is ongelooflijk. Het is een geweldig persoon en ik mag hem met trots mijn vriend noemen."

Joan Laporta, voormalig voorzitter van Barcelona, ziet Messi ook niet zomaar van club wisselen. "Hij krijgt zonder problemen een nieuw contract aangeboden bij Barcelona" zo stelt hij in gesprek met Deportes Cuatro. De voormalig bestuurder hoopt daarnaast dat de Catalanen erin slagen om Neymar terug te halen. "Die zou ik zeker weer in de armen sluiten", aldus Laporta, die ook Xavi aan een tweede periode bij Barcelona ziet beginnen, ditmaal als trainer. "Die mogelijkheid sluit ik zeker niet uit. Dat is een natuurlijk proces en er komt een tijd dat hij het in overweging zal nemen. Dan moet hij zelf de juiste keuze maken." Xavi is momenteel als hoofdtrainer verbonden aan Al-Sadd uit Qatar.