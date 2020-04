Ware reden achter vertrek Zlatan onthuld: ‘Hij heeft een rare persoonlijkheid’

Zlatan Ibrahimovic verliet Los Angeles Galaxy begin dit jaar, nadat zijn contract bij de Amerikaanse club afliep. Emiliano Insúa kwam juist in januari bij LA Galaxy terecht en liep de Zweedse spits, tegenwoordig in dienst van AC Milan, daarmee mis. De 31-jarige vleugelverdediger heeft echter al wel de nodige verhalen gehoord over Ibrahimovic en onthult in gesprek met Radio Club 947 dat hij niet populair was bij zijn ploeggenoten.

"Ik kwam, ik zag, ik overwon. Bedankt LA Galaxy voor het geven van het gevoel dat ik leef. Aan de fans: jullie wilden Zlatan en ik heb jullie Zlatan gegeven, graag gedaan. Mijn verhaal gaat voort, jullie mogen weer naar honkbal kijken", schreef Ibrahimovic in januari toen hij zijn vertrek bij LA Galaxy aankondigde. Volgens Insúa zat de vork iets anders in de steel dan de Zweedse spits deed vermoeden op social media.

“Ik ken hem niet persoonlijk, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel dat hij een rare persoonlijkheid heeft. Toen ik hier kwam, hebben ze me de nodige dingen verteld. Dat zijn dingen die privé zijn, het zou niet netjes zijn om me uit te spreken over iemand die ik niet ken of met wie ik nooit heb samengespeeld”, vertelt Insúa. De Argentijn speelde voor achtereenvolgens Boca Juniors, Liverpool, Galatasaray, Sporting Portugal, Atlético Madrid, Rayo Vallecano en VfB Stuttgart, voordat hij in Amerika terechtkwam.

“Ze zeggen hier dat hij geen goede collega is en dat is de reden dat hij vertrokken is. Hij is een hele goede speler, maar ze hebben me verteld dat hij geen goede collega is”, geeft de vleugelverdediger te kennen. Het is niet de eerste keer dat er vanuit LA Galaxy negatieve verhalen klinken over Ibrahimovic. Zo liet João Pedro (inmiddels speler van CD Tondela) recent optekenen dat de Zweed had gedreigd om zijn ploeggenoten ‘te vermoorden’, terwijl Joe Corona onthulde dat Ibrahimovic een bizarre tirade afstak in de kleedkamer na een ruime overwinning.

“We kwamen 1-0 voor, zij kwamen terug en toen werd het 2-2. We verloren met 3-2 door een late tegentreffer en na de wedstrijd gaf hij ons een uitbrander", zei João Pedro in gesprek met Record. “Hij zei: ‘Wie is gekomen voor het strand en een wandeling door Hollywood, kan me dat maar beter nu vertellen. Ik heb driehonderd miljoen op de bank en een eiland, ik heb dit allemaal niet nodig. De eerste persoon die zijn mond open doet, maak ik af. Die maak ik écht af!’”