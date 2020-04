Neville kritisch: ‘Hoeveel moeten er overlijden voor het onsmakelijk wordt?’

In Engeland wordt inmiddels voorzicht gesproken over de hervatting van de Premier League en de lagere competities, al is het nog niet duidelijk of de ontwikkelingen rondom de coronacrisis dit in de komende maanden toe zullen laten. Gary Neville toont zich echter bijzonder kritisch over de plannen en de oud-verdediger is van mening dat geld de belangrijkste reden is waarom er überhaupt wordt gedacht aan het uitspelen van het seizoen.

“De medisch officier van de FIFA heeft gezegd dat er voor september eigenlijk niet gevoetbald zou moeten worden. Ik denk dat er maanden niet gevoetbald zou worden als het een non-economische beslissing was geweest”, stelt de clubicoon van Manchester United in gesprek met Sky Sports. “Mensen schatten nu de risico’s in. Hoeveel Premier League-voetballers moeten er overlijden voordat het onsmakelijk wordt? Eentje? Eén speler? Eén lid van de trainersstaf die naar de intensive care moet? Welke risico’s moeten we nemen? Deze discussie wordt gevoerd vanuit puur economisch oogpunt.”

'Twee derde van de Premier League-clubs lijdt verliezen'

“Er zullen mensen zijn die de risico’s in willen schatten. De spelers zelf zullen weer willen spelen. De spelers in de lagere divisies willen het veld weer op en 1.400 spelers beschikken over een aflopend contract. Clubs hebben dit seizoen enorm veel te verliezen”, gaat Neville verder. “Denk eens na over wat er op het spel staat voor Leeds United (dat momenteel aan kop gaat in de Championship en terug zou kunnen keren in de Premier League, red.). Er is enorm veel te winnen en er worden ook enorme verliezen geleden. Dat zorgt ervoor dat mensen misschien meer risico’s willen nemen.”

Neville stelt dat er spelers zijn die door onderliggende aandoeningen vatbaarder kunnen zijn voor het virus: “Dat zal beoordeeld moeten worden. Als gezondheid op de eerste plek komt, is er maar een uitkomst mogelijk. Hoeveel spelers hebben astma? Hoeveel spelers hebben diabetes? Hebben ze dit soort dingen allemaal beoordeeld en zijn ze bereid om deze mensen risico te laten lopen? Als dat het geval is, komen we allemaal weer opdagen om deze wedstrijden te analyseren. Laten we elke dag duimen dat er niet iets zal gebeuren waardoor een speler of een staflid ziek wordt.”