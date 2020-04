Sporkslede: ‘Toen ik daar was, vroeg Philippe Coutinho ‘Heb je al gegeten?’’

Fabian Sporkslede runt samen met een compagnon het bedrijf Amplify Sport Equipment, dat onder meer producten levert die bijdragen aan het herstel van voetballers. De 26-jarige vleugelverdediger van RKC Waalwijk doet de laatste tijd uitstekende zaken en beschikt reeds over een imposante klantenkring. Philippe Coutinho is een van die klanten en de Braziliaanse aanvallende middenvelder van Bayern München nam Sporkslede onlangs mee uit eten.

"Ik ben in München geweest bij Coutinho thuis, dat was wel echt speciaal. Maandag tickets geregeld, dinsdag na de training snel naar Schiphol, dinsdagavond kwam ik daar aan en ik kwam eigenlijk alleen om een ‘Gameready’ te brengen”, verwijst Sporkslede in gesprek met VTBL naar een ijscompressie, die voetballers helpt sneller te herstellen. “Ik kwam daar binnen met het doel, foto maken en ik ben weer weg. Maar toen ik daar was, vroeg Coutinho ‘Heb je al gegeten?’ en ik gaf aan dat ik nog niet had gegeten. Uiteindelijk hebben we heerlijk sushi gegeten in een restaurant. Dat was heel leuk!”

“Maar ook Martin Garrix buiten het voetbal bijvoorbeeld. Bij Louis van Gaal ben ik geweest en vandaag was ik toevallig bij Frank Rijkaard en dat vond ik zelf ook wel heel speciaal”, gaat de vleugelverdediger van RKC Waalwijk verder. Hij legt uit dat zijn bedrijf een leverancier van herstelproducten in de topsport is. “Ik heb acht jaar bij Ajax gespeeld, dus ik heb wel een mooi netwerk opgebouwd. Het zijn producten als luchtcompressie, ijscompressie: dat zijn dingen die je helpen bij een sneller herstel.”

“We hebben nu een mooi assortiment bij elkaar en dat gaat eigenlijk wel heel erg goed”, zegt Sporkslede. Hij speelde dit seizoen zeven officiële wedstrijden voor RKC Waalwijk en heeft bij de Brabantse club nog een contract tot medio 2020. “Onze omzet is prima en op dit moment kiezen we er wel voornamelijk voor om het geld in het bedrijf te laten, zodat we een beetje kunnen doorgroeien, dat leek mij verstandig. Maar af en toe keren we wel wat aan onszelf uit, mijn vakanties betaal ik ermee.”