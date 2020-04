Fellaini wordt ‘redder in nood’ voor oude club met lening van drie miljoen

Standard Luik kreeg onlangs een dreun te verwerken toen bekend werd dat de club voor volgend seizoen geen licentie krijgt van de Belgische bond. Les Rouches zijn inmiddels wel in beroep gegaan tegen dit besluit en hebben goede hoop om met hulp van Marouane Fellaini toch voort te kunnen blijven bestaan.

Voorzitter Bruno Venanzi is sinds de bekendmaking van het nieuws over de licentie koortsachtig op zoek naar geld en heeft volgens Het Nieuwsblad nu hulp gekregen van Fellaini. De middenvelder van Shandon Luneng stelt naar verluidt een lening van drie miljoen euro, tegen een gunstig rentepercentage, ter beschikking.

Fellaini is volgens de berichtgeving tot dit besluit gekomen na een onderhoud met Axel Witsel. De routinier van Borussia Dortmund werd begin dit jaar gepresenteerd als een van de investeerders in een project om het Stade Maurice Dufrasne van Standard uit te breiden.

Fellaini, die eveneens een verleden kent als speler van de club, had er geen oren naar om zelf ook als investeerder in te stappen. Wel heeft hij zich met deze lening nu ontpopt als ‘redder in nood’. Standard krijgt op 5 mei meer duidelijkheid over de toekomst als het Belgische Arbitragehof voor Sport zich over de licentiekwestie buigt.