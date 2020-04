Sancho kan in voetsporen van Depay treden

Het contract van Pedro bij Chelsea loopt af en hij kan zijn carrière vervolgen in de Serie A. Paulo Fonseca wil de Spaanse vleugelaanvaller naar AS Roma halen. (Corriere dello Sport)

De toekomst van Wesley Fofana ligt mogelijk in de Premier League. Leicester City heeft de pijlen gericht op de centrumverdediger van Saint-Étienne. (Le10Sport)

Daarmee kan de aanvaller, voor wie Borussia Dortmund 110 miljoen euro verlangt, in de voetsporen treden van Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona en George Best.

Frank Lampard is niet de enige die regelmatig contact onderhoudt met Dries Mertens. Chelsea heeft in de strijd om de Belgische aanvaller, wiens contract bij Napoli afloopt, concurrentie van Internazionale. (Calciomercato)

Joe Hart staat open voor een overstap naar Leeds United. De Engelse doelman is bij Burnley in het bezit van een aflopend contract en zal genoegen moeten nemen met een salarisverlaging. (Football Insider)