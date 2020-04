Felle Johan Derksen ziet ‘arrogant schild’: ‘Het gedrag is intussen zo stuitend’

Als het aan Johan Derksen ligt, neemt de KNVB op korte termijn afscheid van Eric Gudde. Er is de nodige kritiek op de directeur betaald voetbal na de chaotische beëindiging van het Eredivisie-seizoen. Met name SC Cambuur en De Graafschap zijn woedend op de KNVB, nadat er besloten werd dat er dit seizoen geen promotie of degradatie zou zijn op het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal.

“Als je commotie en boosheid wil, dan moet je het heel autoritair doen zonder uitleg naar de clubs en spelers. Je kunt niet wegduiken en je schuilen achter een arrogant schild wat nergens op gebaseerd is”, geeft Derksen te kennen in gesprek met Veronica Inside. SC Cambuur en De Graafschap bereiden juridische stappen voor tegen de KNVB, terwijl ook FC Utrecht van plan is om een rechtszaak aan te spannen tegen de voetbalbond.

De Domstedelingen bezetten de zesde plaats in de Eredivisie, met een wedstrijd en drie punten minder dan Willem II, en stonden in de bekerfinale, maar zagen het laatste Europese ticket aan zich voorbijgaan. “Het voetbal is van ons allemaal en meneer Gudde gedraagt zich, in Zeist, alsof het voetbal exclusief van hem is en alleen hij die beslissingen mag nemen.”

“Het gedrag van Gudde is intussen zo stuitend dat die raad van commissarissen ook wel eens mag beraden of het nog houdbaar is. Er moet gekeken worden of we wel verder kunnen met Gudde. Ook heeft hij een pensioengerechtigde leeftijd. En dus is er reden om afscheid van hem te nemen”, zo is Derksen stellig. Gudde is sinds november 2017 in dienst bij de KNVB, nadat hij daarvoor tien jaar algemeen directeur van Feyenoord was.