‘Technische leiding van grootmacht uitermate gecharmeerd van Depay’

Het is nog de vraag waar de toekomst van Memphis Depay ligt. Het contract van de 26-jarige aanvaller bij Olympique Lyon loopt nog tot medio 2021 en voorlopig zijn beide partijen niet tot een overeenkomst gekomen over een nieuwe verbintenis. Volgens berichten uit Frankrijk zou de technische leiding van Paris Saint-Germain uitermate gecharmeerd zijn van Depay en hem weleens zijn gewenste toptransfer kunnen bezorgen.

Olympique Lyon werkt momenteel hard aan de contractverlenging van Depay. De Oranje-international herstelt momenteel van een kruisbandblessure en wil pas aan de onderhandelingstafel plaatsnemen als hij speelklaar is. “We werken er hard aan”, zei voorzitter Jean-Michel Aulas in gesprek met L'Équipe. “Ik heb veel contact met Memphis. Trainer Rudi Garcia ook. We hebben niet dagelijks contact, maar wel regelmatig. Technisch directeur Juninho Pernambucano ook. We hebben hem een aantal voorstellen gedaan die hij niet heeft geaccepteerd. Hij wil wachten tot hij weer kan spelen.”

“Op dit moment hebben we nog geen akkoord. Er is geen sprake van een breuk of een pauze. We praten met zijn zaakwaarnemers. En ik praat met Memphis. We zullen elkaar ontmoeten. We doen er alles aan om te verlengen. Iedereen bij Lyon is daar voorstander van”, sprak Aulas. De tijd begint voor Olympique Lyon echter wel te dringen, daar Depay in zijn huidige contractsituatie normaal gezien komende zomer verkocht zou moeten worden om nog een transfersom aan hem over te kunnen houden.

De Franse journalist Abdellah Boulma, werkzaam voor Cahiers du Football, meldt dat PSG-trainer Thomas Tuchel een groot fan zou zijn van Depay. Deze mening wordt naar verluidt gedeeld door een deel van het bestuur van les Parisiens. Boulma benadrukt overigens dat PSG nog geen concrete actie heeft ondernomen om Depay los te weken bij Olympique Lyon. Dat er afgelopen week besloten werd om de Ligue 1 per direct stop te zetten, lijkt niet in het voordeel te werken van les Gones.

Olympique Lyon bezet momenteel de zevende plaats en lijkt zich dus niet te gaan plaatsen voor de Champions League, indien men in Frankrijk het advies van de UEFA overneemt om de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige ranglijst. Depay is overigens niet de enige speler van Olympique Lyon die in beeld is bij de huidige koploper van de Ligue 1. In een eerder stadium werd ook Houssem Aouar genoemd in Parijs, al werd hij ook gelinkt aan verschillende Engelse topclubs.