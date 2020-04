‘Megadeal kan transfer Ansu Fati inluiden; Barça staat open voor deal’

Borussia Dortmund wil Ansu Fati naar Duitsland halen bij een transfer van Jadon Sancho, zo claimt Sport. De Engelse aanvaller wordt in verband gebracht met diverse Europese topclus, waardoor Dortmund nadenkt over een opvolger van de twintigjarige buitenspeler. De drie jaar jongere Fati van Barcelona is nadrukkelijk in beeld bij BVB.

Sancho ligt medio 2022 vast bij Dortmund en er is geen ontsnappingsclausule opgenomen in de verbintenis. De aanvaller mag van de Duitse grootmacht desalniettemin van club ruilen als een belangstellende club voldoet aan de vraagprijs. Onder meer Manchester United, Chelsea en Liverpool worden gelinkt aan Sancho, die wordt getaxeerd op circa 120 miljoen euro.

Bij een vertrek van het toptalent zou Dortmund zaken willen doen met Barcelona en Fati naar de Bundesliga willen halen. Barcelona heeft aan de Duitse club tijd gevraagd inzake een beslissing omtrent de toekomst van de jonge aanvaller. Volgens Sport accepteert de Catalaanse grootmacht alleen een verhuur van Fati óf een verkoop met een terugkoopoptie.

De zeventienjarige buitenspeler ligt momenteel tot de zomer van 2022 vast in het Camp Nou, waarbij de huidige koploper van LaLiga de optie heeft om de verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Tot op heden kwam de vleugelspeler tot 24 optredens voor de hoofdmacht van Barcelona, met 5 doelpunten en 1 assist als resultaat.