‘Barcelona geeft forse transfereis op en is bijna akkoord met Man City’

Barcelona en Manchester City zijn zeer dicht bij een ruildeal, zo meldt Sport woensdagavond in navolging van The Telegraph. Rechtsback Nélson Semedo moet naar Engeland verkassen, waarbij de Engelse topclub João Cancelo biedt plus een bepaald geldbedrag. Naar verluidt wordt er in de komende weken een definitief akkoord verwacht tussen alle betrokken partijen.

Barcelona heeft Jorge Mendes, zaakwaarnemer van Semedo, toestemming gegeven om te onderhandelen over een transfer voor de Portugees. De Catalanen verlangen eigenlijk 45 miljoen euro, maar staan wel open voor een ruildeal. Semedo wilde volgens de berichtgeving vorig jaar een transfer maken, maar destijds wilde Barcelona niet meewerken.

De financiële gevolgen van de coronacrisis hebben de situatie echter veranderd, zo meent men in Spanje. Manchester City is favoriet om Semedo in te lijven nadat Mendes zijn cliënt heeft aangeboden op de transfermarkt. De huidige nummer twee van de Premier League wil echter wel Cancelo erbij betrekken. De rechtsback komt niet uit de verf in Engeland sinds zijn vertrek bij Juventus afgelopen zomer.

Barcelona verlangde allereerst harde cash, maar nu is de kans groot dat men ook akkoord gaat met een betrokkenheid van Cancelo. Barcelona bekijkt nu de aanbieding van Manchester City en volgens bronnen nabij het vuur lonkt een ruildeal. Semedo ligt nog tot medio 2022 vast in het Camp Nou, terwijl Cancelo in Engeland beschikt over een contract tot de zomer van 2025.