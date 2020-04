Derksen minacht ‘baas van de voetballerij’: ‘Wordt niet serieus genomen’

Johan Derksen staat vierkant achter de beslissing van Toon Gerbrands om met de directie van PSV vijftien procent van het salaris in te leveren tijdens de coronacrisis. De analist van Veronica Inside zegt het te begrijpen dat Gerbrands niet wil wachten op een gezamenlijk besluit van spelersvakbond VVCS, zoals diens voorzitter Evgeniy Levchenko onlangs bepleitte.

Gerbrands wilde niet wachten op de VVCS, omdat het proces volgens de algemeen directeur van PSV te lang duurt en de Eindhovenaren haast hebben met het nemen van beslissingen. "Dat vind ik verbazingwekkend en een zwak argument omdat we dagelijks overleggen", zei Levchenko daar dinsdag over. "Ik vind het niet netjes als PSV nu spelers individueel of als groep gaat benaderen. In principe hoeven de voetballers niks in te leveren. Er ontstaat een maatschappelijke druk die ik niet prettig vind en dus ook niet wil."

Ook Frans van Seumeren, de voorzitter van FC Utrecht, reageerde negatief op het besluit van de PSV-directie en vond dat de clubs beter gezamenlijk tot een percentage voor salarisverlaging konden komen. "Van Seumeren zegt altijd hele naïeve dingen", zo reageert Derksen op de website van Veronica Inside. "Er is op geen enkel gebied enige solidariteit onder de clubs in dit land. Ze hebben alleen maar hun eigenbelang, en Toon Gerbrands heeft dat natuurlijk ook gezien vanaf de zijlijn. Die denkt: ik ga niet weer in een of andere videocall met al die gasten lullen over een regeling van twintig procent inleveren, ik pak het zelf wel op. Ik regel het zelf, want ik ben niet zo geïnteresseerd wat al die mensen van andere clubs vinden."

Derksen is evenmin onder de indruk van de kritiek van Levchenko. "Tja, Levchenko, die denkt ook dat hij de baas is van de voetballerij nu. Levchenko ziet er altijd verzorgd uit, tot in de puntjes gekleed, en voor iemand uit Oekraïne spreekt hij uitstekend Nederlands moet ik zeggen, maar of hij nou degene is die dit probleem op moet lossen? Ja, hij is voorzitter van de VVCS, maar dan weet hij meteen dat de VVCS ook niet zo serieus genomen wordt door de clubs. Want alle voetballers die wat voorstellen hebben een zaakwaarnemer buiten de VVCS."