‘Droomtransfer van Myron Boadu naar Spanje op korte termijn mogelijk'

De naam van Myron Boadu valt regelmatig op de burelen van Barcelona, zo claimt Mundo Deportivo woensdagavond. De negentienjarige spits van AZ, die naar verluidt wordt begeerd door onder meer AC Milan en Juventus, werd ook al een tijd gelinkt aan de Catalaanse grootmacht. Volgens de Spaanse krant geldt Boadu niet alleen als een optie voor de lange termijn.

Boadu, die tot medio 2023 vastligt in Alkmaar, wordt bij Barcelona volgens de berichtgeving gezien als een spits met zeer veel mogelijkheden. De jonge Oranje-international is in de ogen van Barcelona niet alleen een aanvaller met een neusje voor de goal; hij past ook nog in het spel van de topclub met onder meer zijn loopbewegingen, inzicht en snelheid.

Barcelona ziet Boadu niet alleen als een optie voor de lange termijn. Ondanks de momenteel nog zwakkere eigenschappen van de jonge Nederlander geldt hij als alternatief voor het grote transferdoelwit Lautaro Martínez van Internazionale. Barcelona wordt al weken in verband gebracht met de Argentijn, maar Inter blijkt een geduchte onderhandelingspartner, waardoor Boadu nu serieus in beeld is.

Boadu kon volgens Mundo Deportivo afgelopen transferperiode ook naar Sevilla verkassen. Technisch directeur Monchi is gecharmeerd van het toptalent, maar ging uiteindelijk in zee met Youssef En-Nesyri, die overkwam van Leganés. 'Dat er geen transfer kwam, heeft waarschijnlijk ook met Boadu zelf te maken. Hij zal zeker geen genoeg nemen met een stap naar Sevila, aangezien hij zich al bewust is van de mogelijkheid om bij een club te komen die veel grotere ambities heeft', zo klinkt het.