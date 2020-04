Babel draagt bizarre outfit tegen corona; Ajacied verrast met blonde coupe

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax hervatte woensdag in kleine groepjes weer de training, hetgeen leidde tot veel blije gezichten. Razvan Marin verraste met zijn nieuwe, blonde coupe.





Ryan Babel nam voordat hij op pad ging de nodige voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. De 33-jarige aanvaller droeg een badjas en het bekende masker uit de populaire serie La casa de papel.





Cesc Fàbregas bracht woensdag fantastisch nieuws: zijn 95-jarige oma heeft het coronavirus namelijk overwonnen. De Spaanse middenvelder van AS Monaco is de artsen en verplegers die strijden tegen het virus bijzonder dankbaar, zo laat hij weten.





Jetro Willems en Jonathan de Guzman kwamen elkaar deze week tegen op de weg. De twee Nederlanders konden eenvoudig afstand houden.





Een mooi jubileum voor David Neres: de Braziliaanse aanvaller van Ajax is sinds deze week precies twee jaar samen met zijn vriendin Kira Winona.





Sean Klaiber, Marco Verratti, Jérémy Ménez en Cristiano Ronaldo hadden woensdag schik met hun kinderen. Brahim Darri en Marcelo vermaakten zich met hun hondjes.





Nigel de Jong en Paulo Dybala hadden reden voor een klein feestje. De Jong vierde de 92ste verjaardag van zijn oma; Dybala zette zijn jarige broer Gustavo in het zonnetje.