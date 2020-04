Eredivisionist volgt voorbeeld van PSV met het inleveren van salaris

De directie van Willem II levert vijftien procent van zijn salaris in zolang de club zonder supporters moet voetballen, zo maakt de Eredivisionist bekend via de officiële kanalen. De directie van de Tilburgse club volgt daarmee het voorbeeld van PSV, dat onder aanvoering van algemeen directeur Toon Gerbrands eerder exact dezelfde maatregel doorvoerde.

"De directie neemt zelf het initiatief en levert voor de periode waarin we zonder supporters spelen vijftien procent van het salaris in", zo luidt het statement op de website van Willem II. De club hoopt dat ook de spelers van de club bereid zijn om mee te denken wat betreft een salarisvermindering. "De club gaat hierover met iedereen binnen de organisatie in gesprek."

Willem II kreeg vrijdag te horen dat de club als nummer vijf van de Eredivisie een voorrondeticket krijgt voor de Europa League. Dat geeft de Tilburgers mogelijk een financiële boost, maar de club wordt desalniettemin hard geraakt door de coronacrisis. "Supporters, sponsoren en de club worden economisch geraakt", schrijft Willem II. "Wij houden die ontwikkelingen nauwlettend in de gaten."

De Brabanders zijn in gesprek met de supporters en sponsors van de club over hulp tijdens de coronacrisis. "Om deze periode door te komen en op lange termijn financieel gezond te blijven vragen wij supporters en sponsoren om de club ook tijdens de voetballoze maanden te helpen. Dit keer niet vanaf de tribunes, maar door de club een extra steuntje in de rug geven. Veel supporters en business roomhouders laten weten het afgebroken seizoen te laten voor wat het is en daarvoor geen financiële tegemoetkoming te vragen. Een fantastisch gebaar waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn en waarvan wij hopen dat veel Willem II'ers dit mooie voorbeeld volgen."

Ook Willem II zelf komt met een gebaar. "Het voortijdig afbreken van het seizoen is voor Willem II aanleiding geweest om de voorgenomen prijsverhogingen voor seizoenkaarthouders en businessclubleden met een seizoen uit te stellen. Daarnaast voelen wij ook de behoefte om seizoenkaarthouders en businessclubleden die er komend seizoen weer bij zijn tegemoet te komen. Zo kunnen zij op vertoon van de nieuwe seizoenkaart of businesskaart gratis naar onze eerste Europese thuiswedstrijd."