Makkelie slaat terug naar Gözübüyük: ‘Helaas heb ik daarin gelijk gekregen’

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft woensdag op Instagram gereageerd op de aantijgingen van collega-arbiter Serdar Gözübüyük gisteren in het tv-programma De Geknipte Gast. Gözübüyük betichtte Makkelie ervan in 2017 collega Pol van Boekel 'voor lul te hebben gezet', maar Makkelie ontkent kwade intenties te hebben gehad.

Het voorval waar Gözübüyük aan refereerde vond plaats in het seizoen 2017/18. Op 15 december 2017 keurde scheidsrechter Van Boekel bij het duel tussen NEC en Helmond Sport een doelpunt af vanwege hands. In de rust van het duel kwam het moment voorbij op FOX Sports, waar Hans Kraay junior de analyse verzorgde. De analist ontving een appje van Makkelie, waarin de scheidsrechter aangaf dat collega Van Boekel de verkeerde beslissing had genomen, en dat het volgens de spelregels geen hands was. Makkelie schreef erbij dat Kraay zijn naam niet op tv mocht noemen, maar laatstgenoemde zag dat te laat en noemde Makkelie bij naam en toenaam.

Tegenover Akyol haalde Gözübüyük het voorbeeld aan, zonder de naam van Makkelie te willen noemen wanneer het gaat over de verhoudingen in de scheidsrechterswereld: "Een voorbeeld is je collega voor lul zetten", aldus Gözübüyük. "Dan stuur je tijdens een wedstrijd een appje naar iemand die verslag doet, en dan zeggen dat diegene een fout heeft gemaakt. En dan onderaan het bericht zeggen: ‘Noem mijn naam niet’. Ik noem geen namen, maar ik zou zoiets nooit doen. Dan zeg je ook nog eens onderaan: ‘Noem mijn naam niet...’ Zo ga je niet met mensen om."

De reactie van Makkelie op Gözübüyük

Makkelie laat via zijn Instagram-account weten zich van geen kwaad bewust te zijn. "Dit betreft een oud bericht uit 2017", zo opent de leidsman zijn geschreven statement. "Als scheidsrechters hebben wij met regelmaat contact met verslaggevers over de uitleg van spelregels. Wij worden ook door hen hierover benaderd. In die specifieke wedstrijd legde de verslaggever een spelregel over hands verkeerd op tv uit. Hierover ontstond verwarring in de studio en om die reden gaf ik een toelichting aan Hans Kraay."

Volgens Makkelie was zijn appje naar Kraay dan ook alleen bedoeld om de tv-kijker juist te informeren. "Wij willen verslaggevers graag helpen om het goed uit leggen aan het voetbalpubliek. Dit had niets te maken met oncollegiaal willen zijn. Pol en ik zijn namelijk goed met elkaar en hebben daarna onder andere de Champions League-finale (Liverpool - Tottenham Hotspur in 2019, red.) samen gedaan en Pol was afgelopen seizoen mijn VAR in de Champions League."

Makkelie vindt het onnodig van Gözübüyük om het incident op te rakelen. "Dit heb ik in 2017 al uitgelegd", zegt de arbiter annex politieman. "Snap niet waarom dit weer opgehaald moet worden. Dat wij niet genoemd willen worden is omdat er altijd mensen zijn die de uitleg over spelregels bij wedstrijdsituaties willen gebruiken om als oncollegiaal te bestempelen. En daarin heb ik helaas gelijk gekregen."