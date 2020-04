Strop hangt om nek bij Feyenoord: ‘Dit kan zo niet langer doorgaan’

Het is maar de vraag of het nieuwe stadion van Feyenoord er nog komt. De club is van zins De Kuip in te ruilen voor een nieuw onderkomen, maar de weerstand tegen de plannen groeit flink en niet alleen onder de aanhang, meldt Voetbal International. Volgens het weekblad wordt er ook rekening gehouden met een scenario waarbij Feyenoord in De Kuip blijft spelen, onder meer door de financiële gevolgen van de coronacrisis.

'Het draagvlak, dat er ooit wel degelijk was, brokkelt per dag af. Niet alleen door een steeds luidere roep van de vele kritische supportersgroeperingen. Ook in het Maasgebouw, ook bij de Vrienden van Feyenoord en in de directiekamer wordt een exit-strategie sinds een paar maanden weer serieus besproken', aldus Voetbal International, dat aangeeft dat De Kuip dient als onderpand van de Amerikaanse bank Goldman Sachs door een lening van bijna twintig miljoen euro.

'Met die hypotheek ging de strop echt om de nek. Velen zagen dat moment als point of no return. Want wie zou dat bedrag gaan betalen, mocht de nieuwbouw niet doorgaan? Dat maakt een exit meteen ontzettend moeilijk. Je mag meteen minimaal twintig miljoen aftikken, voordat je verder kan', zo klinkt het in het blad. "Van Bodegom (voorzitter van de Raad van Commissarissen, red.) zal een knoop moeten doorhakken. En dat is ontzettend lastig", reageert Chris Woerts, voormalig directeur van Feyenoord, die een 'hete zomer' voor de club verwacht op dit gebied.

"De point of no return was natuurlijk allang bereikt. Er is zó veel geld in gestopt, je bent het allemaal kwijt als je nu de stekker eruit trekt. Maar uiteindelijk moet je beslissen wat het beste is voor de club. En gezien de cijfers die er liggen, zul je toch misschien moeten overwegen al dat verlies te nemen. Dat zou wel ongekend zijn, hoor. Maar het zou me niet verbazen."

"Dit kan zo niet langer doorgaan", vervolgt de sportmarketeer. "Hoe groot de kans is dat dat nieuwe stadion er nog komt? Moeilijke vraag. Ik zeg fiftyfifty. De bancaire leningen zijn al rond, maar het is natuurlijk vooral de vraag hoe private investeerders gaan reageren op de huidige situatie. Het lijkt me niet zo raar om aan te nemen dat we daar veel meer terughoudendheid gaan zien."