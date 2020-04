Ricardo van Rhijn moet op zoek naar nieuwe club: ‘We waarderen zijn rol’

Het verblijf van Ricardo van Rhijn bij sc Heerenveen zal beperkt blijven tot een seizoen. De Friezen melden woensdagmiddag namelijk via de officiële kanalen dat club en speler deze zomer afscheid van elkaar zullen nemen.

Van Rhijn streek afgelopen zomer neer bij Heerenveen en verbond zich destijds voor een seizoen aan de Friese club. “We hebben afgelopen zomer samen heel bewust gekozen voor een eenjarig contract. Onlangs hebben we meerdere gesprekken gevoerd en de keuze gemaakt om na dit seizoen niet met elkaar door te gaan”, legt technisch manager Gerry Hamstra uit.

“Wij waarderen de rol die Ricardo dit seizoen met zijn ervaring in de groep heeft gespeeld. Zowel als voetballer als persoon. We wensen hem dan ook alle succes toe bij de volgende stap in zijn carrière.” Van Rhijn, die vorig jaar transfervrij overkwam van AZ, speelde in totaal 23 officiële wedstrijden namens Heerenveen.

Het nieuws over zijn vertrek komt een dag na het bericht dat Heerenveen eveneens niet doorgaat met Jens Odgaard. De Deen werd afgelopen seizoen gehuurd van Sassuolo en keert weer terug naar Italië. Ook derde doelman Trevor Doornbusch vertrekt bij Heerenveen.