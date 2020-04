‘Ajax zou Cillessen dan kunnen kopen, maar er zitten wel haken en ogen aan’

André Onana gaf dinsdag te kennen dat hij Ajax na vijf seizoenen wil verlaten, maar het is niet uitgesloten dat de doelman na de zomerstop begint aan zijn zesde jaargang in Amsterdam. "Er is zeker een kansje dat hij blijft", stelt clubwatcher Mike Verweij woensdagmiddag in een vraag-en-antwoordsessie op Twitter. Mocht Onana alsnog vertrekken, dan komt volgens de journalist van De Telegraaf onder meer Jasper Cillessen in beeld.

"Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft Onana tot de zomer van 2022 vastgelegd en zal een vertrek alleen toestaan als er een redelijke prijs, circa 25 tot 30 miljoen euro, wordt betaald", zo benadrukt de Ajax-watcher. "Door de coronacrisis is het de vraag of de geïnteresseerde clubs Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur dat kunnen en willen betalen." Chelsea toonde ook interesse in Onana. "Maar zij besloten een jaar langer door te gaan met Kepa. Barcelona stelde een deal met gesloten beurzen voor, maar Overmars heeft vooralsnog liever geld dan Neto, Riqui Puig én Alex Collado of Carles Aleña." Mundo Deportivo wist woensdagochtend te melden dat Onana niet in beeld is bij Barcelona, daar er vanwege de huidige economische situatie 'andere prioriteiten' zijn.

De opties voor Ajax: deal in het buitenland, oude bekende of interne oplossing

Verweij komt gelijk met Cillessen als alternatief. "Zijn naam valt in Amsterdam. Dat is ook niet zo vreemd, omdat commissaris technische zaken Danny Blind de keeper in augustus 2011 van NEC naar Ajax haalde", verduidelijkt de Ajax-volger. "Bij een vertrek van Onana naar zijn oude club Barcelona zou de Braziliaan Neto kunnen terugkeren naar Valencia en zou Ajax Cillessen kunnen kopen. Los van de vraag of de international dat ziet zitten, zitten daar financieel wel wat haken en ogen aan. Bovendien heroverde Cillessen na zijn blessure gewoon weer een basisplaats bij Valencia." Onder meer Superdeporte meldde onlangs dat Cillessen, die in Spanje nog drie jaar vastligt, op weg lijkt naar de uitgang bij los Che, al zijn er nog geen aanbiedingen binnengekomen bij Valencia.

Neto, die bij Barcelona Marc-André ter Stegen voor zich moet dulden, is in de optiek van Verweij eveneens een geschikte kandidaat voor de keeperspositie bij Ajax. "Met Fiorentina, Juventus en Valencia achter zijn naam en vanwege zijn ervaring, lijkt de dertigjarige Neto een prima vervanger van Onana." De voetbaljournalist werpt echter gelijk een belangrijke vraag op: "Wil de éénmalig Braziliaans international, die wordt begeerd door meerdere clubs in Europa, naar de Eredivisie en zijn kunstgras?" Neto ruilde Valencia vorig jaar in voor Barcelona, terwijl Cillessen juist de omgekeerde weg bewandelde. De verbintenis van de ervaren doelman in het Camp Nou loopt door tot de zomer van 2023.