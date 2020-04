Ten Hag verwelkomt helft van selectie op De Toekomst: ‘Het is heel vreemd’

Van RKC Waalwijk was al bekend dat het woensdag de training zou hervatten en ook de spelers van Ajax zijn weer op het veld gespot. Een deel van de selectie van trainer Erik ten Hag werkte woensdag een aangepast programma af op De Toekomst.

Premier Mark Rutte maakte afgelopen week bekend dat topsporters onder bepaalde voorwaarden de training mogen hervatten en daar maakt Ajax nu ook gebruik van. Ten Hag en zijn staf ontvingen woensdag in totaal twaalf spelers op het trainingsveld, die verdeeld over vier groepen van drie in actie kwamen. Door de spelers op twee verschillende velden en twee verschillende tijdstippen te laten spelen, konden de regels met betrekking tot het houden van anderhalve meter afstand in acht worden gehouden. Onder meer Daley Blind, Razvan Marin, Danilo Pereira, Dusan Tadic en Donny van de Beek lieten hun gezicht op het trainingsveld zien.

A reunion between 2 loved ones. ??????? pic.twitter.com/b0lHqt3HsW — AFC Ajax (@AFCAjax) April 29, 2020

De andere helft van de Ajax-selectie zal donderdag volgens dezelfde opzet de training hervatten, waardoor Ten Hag weer langzaam toe kan werken richting mogelijke groepstrainingen. “Het is natuurlijk heel vreemd voor iedereen, voor de hele maatschappij. Opeens verlies je elkaar uit het oog”, reageert de trainer via de officiële kanalen van zijn werkgever. “Om elkaar nu weer in het echt te zien is natuurlijk gewoon prettig.” De oefenmeester hoopt richting 1 september weer met de hele selectie te kunnen gaan trainen en werkt daar alvast naartoe: “Daar hebben we wel over nagedacht en we hebben nu ook een aantal posities bij elkaar gezet. Dit is echt een opstart om straks ook wat specifiekere dingen te gaan doen.”

Van echte tests wil Ten Hag woensdag nog niets weten: “Het gaat er vooral om dat ze plezier hebben en die bal voelen. Ze hebben een paar weken die bal niet gevoeld. Nu moeten ze eerst weer gaan wennen aan die bal. Als je hem twee maanden niet hebt aangeraakt, is dit weer een eerste stap en van daaruit zullen we ook weer naar een specifieke voetbalconditie toe bouwen. Onze spelers zijn wel zo goed, dat gaat heus niet zomaar weg. Maar ze zijn wel even uit het ritme en het zal straks wel heel vreemd zijn om straks weer positiespellen en partijspellen te spelen.” Ten Hag is desondanks blij dat hij woensdag weer op het veld stond: “Duidelijk. Nogmaals, het is weer een beginnetje en we mogen weer het veld op, daar zijn we allemaal blij mee. Het is inderdaad nog maar een beginnetje, maar je hebt weer een vooruitzicht.”