‘Udinese wil Nederlands contingent vergroten en kijkt rond bij Ajax’

Udinese onderzoekt de mogelijkheden om Sven Botman deze zomer over te nemen van Ajax, zo weet Calciomercato woensdag te melden. De Italianen hebben naar verluidt navraag gedaan bij het management van de centrumverdediger, al heeft Ajax nog geen officieel bod ontvangen vanuit Italië. Botman ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij Ajax.

Botman werd voor de uitbraak van het coronavirus uitgeleend aan sc Heerenveen en de twintigjarige mandekker maakte doorgaans een betrouwbare indruk in de achterste linie van de Friezen. De huurling kwam uiteindelijk tot 26 Eredivisie-wedstrijden en vier bekerduels in het shirt van Heerenveen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zat meer dan eens op de tribune van het Abe Lenstra Stadion om de verrichtingen van Botman van dichtbij te aanschouwen.

In februari werd duidelijk dat Ajax heil ziet in een toekomstige samenwerking met Botman, want diens contract werd opengebroken en verlengd tot medio 2023. "Ik wilde graag bijtekenen als Ajax een plan met me had en dat bleek er te zijn", zo liet hij weten aan De Telegraaf. "Van de zomer keer ik terug, waarna ik in de voorbereiding en gedurende het seizoen als volwaardig lid van de A-selectie een eerlijke kans krijg om me te bewijzen." Botman stond in januari in de belangstelling van Norwich City, dat de verdediger dolgraag wilde overnemen. Een overgang naar de hekkensluiter in de Premier League kwam echter niet van de grond. De Ajacied wil naar eigen zeggen ‘slagen in de Johan Cruijff ArenA’.

Mocht Udinese erin slagen om Botman in de komende transferperiode los te weken bij Ajax, dan neemt het aantal Nederlanders bij de nummer veertien in de Serie A verder toe. Bram Nuytinck, Hidde ter Avest, William Troost-Ekong en Marvin Zegelaar maken deel uit van de A-selectie van i Bianconeri. Laatstgenoemde werd kort na de jaarwisseling door Watford uitgelaand aan Udinese.