‘Het was bewust wat Overmars deed, Van Gaal verwoordde het goed’

Marc Overmars was enkele weken geleden een van de eersten die stelde dat het Eredivisie-seizoen definitief stopgezet moest worden vanwege de uitbraak van het coronavirus. De KNVB is inmiddels meegegaan met de suggestie van de directeur voetbalzaken van Ajax en heeft afgelopen vrijdag een aantal belangrijke beslissingen genomen. Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, is desondanks niet te spreken over de uitlatingen van Overmars.

De voormalig middenvelder van onder meer FC Groningen en Sparta Rotterdam stelt in gesprek met Voetbal International dat het Nederlandse voetbal eensgezinder had moeten optreden. Volgens Levchenko werd het totale belang in de aanloop naar de definitieve stillegging van het seizoen ‘compleet vergeten’: “Als directeuren van grote clubs tegen de afspraken in uitspraken doen, dan zullen anderen daarop reageren”, verwijst hij naar onder meer Overmars.

“Het was absoluut bewust wat hij heeft gedaan. Louis van Gaal verwoordde het goed: je mag een virus dat zo ingrijpend is niet misbruiken voor eigen belang. Daar was in mijn ogen wel sprake van.” Wat Levchenko betreft was het geen probleem geweest als Overmars en Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, hun standpunten heel duidelijk kenbaar hadden gemaakt tegenover de KNVB: “Maar niet in de media. Ajax heeft een hele dure huishouding en zal financieel hard worden geraakt door deze crisis. Maar ze hebben de Eredivisie nodig om samen sterk te zijn.”

“Het menselijke aspect zal bij hen ook een rol hebben gespeeld, maar door zo snel te zeggen dat de competitie moet stoppen, kunnen ze vissen doden in de eigen vijver. Niet iedere club heeft financiële reserves zoals Ajax”, gaat hij verder. De UEFA reageerde vervolgens op de uitlatingen uit Nederland door te suggereren dat de clubs uitgesloten zouden kunnen worden van Europees voetbal en dit noemt Levchenko ‘schandalig’: “Pure chantage. Maar meer saamhorigheid in Ere- en Eerste Divisie, gezamenlijk optrekken, was veel sterker geweest.”