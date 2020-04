KNVB mist duidelijke meerderheid en verdedigt ‘zorgvuldig proces’

De KNVB hakte vrijdag een aantal knopen door over de beëindiging van het seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. De bond maakte onder meer bekend dat er geen degradatie en promotie plaats zal vinden, terwijl voor de verdeling van de Europese tickets de huidige stand wordt aangehouden. Ook is besloten om de finale van het toernooi om de TOTO KNVB Beker, die tussen Feyenoord en FC Utrecht zou gaan, buiten beschouwing te laten wat betreft de deelname aan Europees voetbal voor aankomend seizoen.

Deze besluiten van de KNVB zorgden meteen al voor flink wat ophef en clubs als FC Utrecht, SC Cambuur en De Graafschap spraken direct hun onvrede uit. De bond komt woensdag met een uitleg middels een e-mail die aan de clubs is gestuurd en ook in handen is gekomen van Voetbal International. Zo benadrukt het bestuur betaald voetbal, bestaand uit Eric Gudde en Jean Paul Decossaux, het standpunt dat ‘aan een competitie pas sportieve consequenties kunnen worden verbonden als clubs twee keer tegen elkaar hebben gespeeld of als door behaalde resultaten de uitkomst onherroepelijk vaststaat’.

De bond koos er vrijdag voor om een raadpleging te houden onder de clubs, waarbij zestien clubs voor een promotie/degradatie-regeling stemden, negen clubs tegen stemden en negen clubs zich neutraal opstelden. De KNVB geeft echter aan dat van tevoren al is gecommuniceerd dat deze raadpleging niet bindend was voor de besluitvorming: “Voordat het bestuur betaald voetbal zijn definitieve besluit heeft genomen, heeft het de meningen van de clubs (en de centrale spelersraad en centrale trainersraad) gepolst met betrekking tot het in dezen te nemen besluit.”

“Conform van tevoren is opgemerkt, zouden de kenbaar gemaakte meningen door het bestuur betaald voetbal mede worden betrokken bij het uiteindelijke besluit”, zo valt te lezen in de uitleg van de bond. “De reden voor deze procedure is dat het bestuur betaald voetbal dit vindt passen bij een zorgvuldig proces en de democratische vereniging die de KNVB is. Het bestuur betaald voetbal is van mening dat uit deze peiling niet een duidelijke meerderheid blijkt voor de keuze van een bepaald besluit, althans niet een zodanige meerderheid dat deze bepalend zou moeten zijn voor het bestuur betaald voetbal bij het nemen van het betreffende besluit.”

De KNVB gaat ook in op de situatie van FC Utrecht, dat naast Europees voetbal grijpt. De Domstedelingen bezetten op de ranglijst de zesde plek, maar hebben wel een wedstrijd minder gespeeld dan Willem II en een beter doelsaldo. FC Utrecht heeft deze wedstrijd tegoed te danken aan enkele afgelastingen in speelronde 22, toen de club eigenlijk tegen Ajax had moeten spelen maar storm Ciara roet in het eten gooide: “Het bestuur betaald voetbal heeft evenwel vastgesteld dat het schrappen van de resultaten van de wel gespeelde wedstrijden uit speelronde 22 (met als resultaat een ranglijst op basis van een gelijk aantal gespeelde wedstrijden), niet leidt tot een andere (eind)rangschikking voor wat betreft de verdeling van de tickets voor de Europese clubcompetities zoals hiervoor omschreven”, stelt de KNVB echter.

Wat betreft het schrappen van de bekerfinale stelt de bond dat de UEFA uiterlijk op 25 mei wil weten hoe het stopzetten van de competitie en het bekertoernooi tot stand is gekomen en op welke manier de Europese tickets worden verdeeld. Doordat er tot in ieder geval eind augustus niet gevoetbald mag worden in Nederland, heeft de KNVB ervoor gekozen het ticket dat vastzat aan de bekerfinale door te schuiven naar de competitie: “Wij benadrukken dat dit nog door de UEFA moet worden bevestigd en dat indien de UEFA het hiermee niet eens is, de kans bestaat dat wij deze plaats niet toebedeeld krijgen in het seizoen 2020/21.”

