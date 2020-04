‘Ouders van Bayern-nieuwkomer bedreigd na bekendmaking transfer’

Alexander Nübel maakt na afloop van het huidige seizoen transfervrij de overstap naar Bayern München en dat wordt de doelman niet in dank afgenomen door de aanhang van zijn huidige werkgever Schalke 04. Nübel zelf is sinds de bekendmaking van zijn naderende overstap het mikpunt geworden van spot en beledigingen en ook zijn ouders zijn naar verluidt het doelwit van de achterban van die Knappen.

BILD weet woensdag te melden dat de ouders van Nübel bedreigingen hebben ontvangen nadat de transfer van hun zoon wereldkundig werd gemaakt. Om de situatie te ontvluchten, hebben zij in een poging een cruise geboekt, zo voegt de boulevardkrant toe. Nübels zaakwaarnemer Stefan Backs is niet te spreken over de gang van zijn zaken rondom zijn cliënt: “Wat er rondom Alex gebeurt, is niet te verantwoorden”, is hij duidelijk.

Bayern München tolereert ‘denigrerende opmerkingen’ van zaakwaarnemers niet

De 23-jarige doelman kwam vorige week ook al in het nieuws toen Bayern zich middels een statement genoodzaakt zag Nübel te hulp te schieten. De sluitpost was in de dagen ervoor onderwerp van gesprek bij de zaakwaarnemers van zijn beoogde concurrenten Sven Ulreich en Christian Früchtl.

BILD weet overigens toe te voegen dat trainer Hansi Flick in de afgelopen dagen telefonisch met Nübel heeft gesproken over zijn plannen voor volgend seizoen. Ook zou de oefenmeester een halfuur hebben gebeld met beoogde aanwinst Leroy Sané. De Duits international speelt nu nog bij Manchester City, maar wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Bayern.