‘Ik deed de hoteldeur open in mijn boxershort en wat bleek?!’

Terwijl op 15 maart het voetbal in vrijwel ieder Europees land stilligt door het coronavirus, rolt in een leeg Türk Telekom Arena de bal. In een troosteloze ambiance komen Galatasaray en Besiktas in de doorgaans pikante topper niet verder dan een bloedeloos gelijkspel: 0-0. Het was voorlopig de laatste wedstrijd van Ömer Bayram, die net als de rest van de voetballerij een pas op de plaats moet maken, net nu hij bezig was aan een sterk jaar. De middenvelder van Galatasaray vreest het einde van het seizoen. "Het is gissen wanneer we weer gaan voetballen. De situatie is uitzichtloos."

Door Tim Siekman

Turkije was in maart de laatste grote voetbalnatie in Europa die besloot om de voetballerij op pauze te zetten. Istanbul, de altijd hectische metropool, blijkt nu een oase van rust, merkt Bayram, die met zijn vrouw en zijn zoontje veilig in een appartementencomplex de coronacrisis zoveel mogelijk aan zich voorbij laat gaan. "Ik neem nul risico", zegt de ex-speler van NAC Breda, Kayserispor en Akhisarspor in gesprek met Voetbalzone. "Ik heb niet veel nodig. Ik heb mijn vrouw en mijn kind bij mij. Mijn kind kost me al genoeg energie, dus ik houd me wel bezig. Het enige nadeel is dat je kleine wel frisse lucht nodig heeft, dan gaan we beneden in het speeltuintje spelen. Voor de rest ga ik niet naar buiten."

Tot op heden zijn er in het land officieel rond de drieduizend doden gevallen als gevolg van het virus. Ook Fatih Terim (66) werd getroffen, maar inmiddels is de trainer van Cim Bom hersteld. De naasten van Bayram zijn nog niet geconfronteerd met een besmetting en dat wil hij graag zo houden. "Je waarschuwt je omgeving ervoor om het serieus te nemen. Het brengt je angst. Op tv, op internet: alles is corona. Je ontkomt er niet aan, je moet er constant aan denken." Vanuit huis probeert Bayram, waar het kan, een steentje bij te dragen. Zo zamelt hij met teamgenoten geld in voor voedselpakketten voor de mensen die zware tijden beleven. "Zoals het er nu uitziet voor duizend mensen. En het is nu kijken of we het verder kunnen uitbouwen."

'Ik kreeg bij het magische anthem al kippenvel'

Bayram heeft Galatasaray in zijn hart gesloten. De 28-jarige middenvelder was als kleine jongen fan van de topclub uit Istanbul en dat gevoel is sinds zijn transfer van Akhisarspor naar Cim Bom medio 2018 alleen maar sterker geworden. In het seizoen 2018/19 wist Galatasaray met de landstitel en de beker de nationale dubbel te pakken, maar Bayram kende geen topjaar. "Ik had een moeizame start. Toen dacht ik ook: misschien is dit het niet voor mij. Het lukte gewoon niet. Ik had nooit getwijfeld dat het niveau te hoog was voor mij. Ik heb de kwaliteiten, anders was ik niet bij Galatasaray gekomen. Maar je moet vrijer in je hoofd zijn, dan gaat het een stuk beter. En het is ook aanpassen." In zijn eerste seizoen bij Galatasaray kwam Bayram niet verder dan 4 assists en 1 goal in 24 duels. In zijn tweede jaar ging het stukken beter, met 13 assists en 1 goal in 32 wedstrijden.

Het summum van spelen bij Galatasaray blijft acteren in de Champions League, 'het hoogst haalbare'. "Toen ik in de Eredivisie speelde, of zelfs nog in de jeugd bij NAC, ging ik Champions League-duels kijken bij Ajax of een keer in Gelsenkirchen (Schalke 04, red.) omdat het dichtbij was. Ik kreeg bij het magische Champions League-anthem al kippenvel. Dat was voor mij toen zo ver weg, dat je er niet eens over kon dromen. En nu uitgerekend met mijn droomclub waar ik al van kinds af aan fan van ben in de Champions League spelen: dat is extra." Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Luka Modric: Bayram is inmiddels bekend met de kwaliteiten van de wereldtop. "Ik heb het geluk gehad dat ik shirtje kon ruilen met Modric en Ramos. Tegen Paris Saint-Germain heb ik het shirtje van Marco Verratti kunnen bemachtigen. Maar ja, we hebben het eerlijk gezegd niet goed gedaan in de Champions League dit seizoen", doelt hij op de laatste plek in Groep A en de forse nederlagen tegen Real Madrid (6-0) en PSG (5-0). "Mooi om mee te maken, maar niet minder zuur als je zo dik verliest. Ik had liefst een ander scenario gezien."

Bayram in duel met Tyler Boyd tijdens de 'spookwedstrijd' tegen Besiktas op 15 maart.

Bayram merkte dat zijn club nog niet het niveau van de wereldtop kan aantikken, maar ziet op een ander vlak wél dat Galatasaray een grootmacht is: de zeer fanatieke fans. "Galatasaray kan je qua aanhang vergelijken met de wereldtop. Hoeveel fans heb je wereldwijd wel niet? Overal waar wij in de Champions League heengingen, waren er fans voor ons hotel aan het overnachten." Een keer wisten enkele jonge supporters zelfs de hotelkamers van de spelers te vinden. "Het was rond twaalf uur 's nachts en ik zat op mijn hotelkamer", memoreert Bayram. "We hebben altijd beveiligers op de verdieping, maar op de een of andere manier waren ze er op dat moment niet. Of waren ze afgeleid. Hoe dan ook, er werd op de deur geklopt, dus ik deed open. En wat bleek? Waren het jongens van zestien of zeventien jaar die in het hotel verbleven en een geschikt moment hadden gezocht om ons op te zoeken. Voor die jongens was het misschien een droom die werkelijkheid werd. Maar ik deed de deur open in mijn boxershort, omdat ik zo in bed lig. Ik was klaar om te slapen. Ik dacht dat het een teamgenoot was", lacht Bayram, die inging op het verzoek om te poseren voor een foto. "Maar ik had me wel eerst nog even aangekleed."

'Wij zijn de figuranten, wij spelen het spelletje'

De gekte van duizenden uitzinnige fans is momenteel erg ver weg. De Süper Lig ligt voorlopig stil en er zijn ook nog geen duidelijke signalen dat de competitie snel wordt hervat. In Nederland werd door de KNVB de huidige stand als uitgangspunt genomen voor de verdeling van Europese tickets, maar Bayram hoopt dat de Turkse voetbalbond het anders aanpakt. "Wij hebben nog acht wedstrijden te gaan en hebben kans op het kampioenschap, we staan derde. Als de competitie definitief wordt stilgezet, dan gaan we geen Champions League spelen, terwijl we er nu nog gewoon kans op maken. Ik ben voorstander om de competitie op een normale wijze af te maken."

De middenvelder weet echter dat ook in Turkije voetbal geen voorrang krijgt. "Dit seizoen gaat het denk ik niet meer gebeuren, maar om het dan weer zo af te sluiten (als in Nederland, red.), wil ik ook niet. Ik wil toch kampioen worden. Vooral omdat ik persoonlijk een goed seizoen heb gedraaid. Ik wil het niet met een smetje afsluiten." Naast de schorsing van de competitie moest Bayram met het uitstellen van het EK nog een domper incasseren. Sinds zijn overstap naar Galatasaray is hij uitgegroeid tot Turks international en wist hij met de nationale ploeg zich te plaatsen voor het eindtoernooi, dat nu medio 2021 op de planning staat. "Als voetballer heb je een paar doelen: in de Champions League spelen, landskampioen worden én dan nog het tenue van het nationale elftal dragen. En je dan ook nog eens kwalificeren voor het EK..."

"Hoe vaak maak je als speler een EK mee?", vervolgt de negenvoudig international. "Door de coronacrisis is dat nu ook platgelegd, terwijl ik een van de beste seizoenen uit mijn carrière had. Het ging geweldig en dan hoop je dat door te trekken." Bayram kan niet voorspellen hoe de toekomst van het Turkse voetbal eruit gaat zien en wanneer hij weer mag schitteren op het veld. Hij wacht af. "Hoe langer het duurt, hoe lastiger het misschien wordt om het allemaal op te pakken. Maar los van wat wij weten, gebeurt er zoveel met tv-rechten, sponsors, andere dingen bij de clubs... Het is puzzelen en dat is niet aan ons. Wij zijn de figuranten, wij spelen het spelletje."