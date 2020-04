Mundo Deportivo komt met verrassend bericht over Onana en Barcelona

Barcelona heeft geen belangstelling voor André Onana, zo weet Mundo Deportivo woensdagochtend te melden. De Spaanse sportkrant schrijft op basis van ‘bronnen rond Barça’ dat de doelman van Ajax vorige zomer wel in beeld is geweest in Catalonië, maar dat hij sinds het aantrekken van Neto niet meer als optie wordt beschouwd. Door de forse vraagprijs van de Amsterdammers heeft Barcelona in de huidige economische situatie ‘andere prioriteiten’.

Het nieuws van Mundo Deportivo vormt een flinke tegenstelling met de berichtgeving van De Telegraaf en Marca. De Telegraaf wist maandagavond te melden dat Barcelona zich officieel bij Ajax gemeld had voor Onana. De Catalanen zouden bereid zijn om Neto, Riqui Puig én Alex Collado of Carles Aleña de omgekeerde weg te laten bewandelen. Marca voegde daar woensdagochtend aan toe dat er onzekerheid bestaat over het aanblijven van Marc-André Ter Stegen en dat Barcelona zich om die reden wenst te versterken met Onana.

Mundo Deportivo beaamt dat Barcelona er nog niet in is geslaagd om met Ter Stegen een overeenstemming te bereiken over het verlengen van diens tot 2022 lopende contract. Tegelijkertijd zijn de Catalanen bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor reservedoelman Neto, die afgelopen zomer van plek wisselde met Jasper Cillessen bij Valencia. Indien Neto een transfer maakt, hoeft dat niet tot paniek te leiden bij Barcelona, aangezien Iñaki Peña klaar wordt geacht om de plaats van tweede doelman over te nemen.

Eerder werd vanuit Spanje nog gemeld dat Peña, momenteel de doelman van Barcelona B, volgend seizoen verhuurd moest worden. Het vertrouwen in de 21-jarige sluitpost zou echter dusdanig hoog zijn dat hij beschouwd wordt als de ideale opvolger van Ter Stegen. Het zou al met al betekenen dat de komst van Onana niet aan de orde is. De vraagprijs van Ajax werd eerder al als een obstakel beschouwd, daar de Amsterdammers veertig miljoen euro wensen te ontvangen. Volgens Sport denkt Barcelona 20 tot 25 miljoen te verdienen met de eventuele verkoop van Neto en indien er een vervanger moet worden gehaald, zal dit in dezelfde prijsklasse zijn.

Borussia Dortmund, Chelsea en Paris Saint-Germain worden tevens genoemd als belangstellenden voor Onana, al weet men in Spanje zeker dat geen van deze clubs veertig miljoen op tafel gaat leggen. De Telegraaf noemde dertig miljoen als een ‘realistisch bedrag’. Onana maakte dinsdagavond in een interview met het Algemeen Dagblad in ieder geval zijn wensen duidelijk. “Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met Ajax en ben de club heel dankbaar. Het waren vijf geweldige jaren hier. Maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, maar mijn ambities en de afspraken zijn duidelijk.”