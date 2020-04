Forse vergoeding voor Zlatan na trainingspotjes leidt tot ‘wildste geruchten'

Zlatan Ibrahimovic is door de coronacrisis teruggekeerd naar Zweden, waar hij momenteel zijn conditie op peil houdt bij Hammarby IF. De 38-jarige spits van AC Milian, die mede-eigenaar van de Zweedse club is, speelde afgelopen vrijdag ook mee in onderlinge oefenwedstrijden, die live werden uitgezonden. In Zweden is nu de nodige onrust ontstaan, doordat Ibrahimovic een fors bedrag zou hebben ontvangen na zijn optreden.

De selectie van Hammarby IF werkte afgelopen vrijdag een onderling toernooitje af in de eigen Tele2-Arena. De trainingswedstrijden van een halfuur werden live uitgezonden door streamingsdienst Dplay. Ibrahimovic kondigde via zijn social media-kanalen de live-uitzending aan, waardoor uiteindelijk de nodige mensen afstemden op de training van Hammarby IF. In zekere zin werden zij niet teleurgesteld, want Ibrahimovic maakte een doelpunt en gaf na de trainingspotjes ook nog een interview aan Dplay.

Achteraf blijkt echter dat Ibrahimovic dit niet vrijblijvend heeft gedaan. Fotbollskanalens weet te melden dat de spits een bedrag van ruim 100.000 Zweedse kronen, omgerekend 10.000 euro, heeft ontvangen van Dplay voor de aankondiging op social media en het interview. De vermeende betaling aan Ibrahimovic heeft tot de nodige speculatie geleid in de Zweedse media en heeft Hammarby IF zelfs doen besluiten om een officieel statement naar buiten te brengen.

“Aangezien de wildste geruchten de ronde doen in de media, wil Hammarby IF het een en ander ophelderen. Zlatan Ibrahimovic heeft de uitzending van de training van afgelopen vrijdag aangekondigd op social media. Dplay heeft, zoals dat normaal is, een compensatie betaald voor de gesponsorde post”, schrijft Hammarby in zijn statement. “Deze vergoeding zal Zlatan doneren aan onze maatschappelijke afdeling, waardoor hij bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren in Zuid-Stockholm.”

Er was overigens meer kritiek op het initiatief van Hammarby IF en Dplay, dat de nieuwe televisiepartner is van de Zweedse competitie. De autoriteiten raden het voorlopig nog af om intensieve partijen te spelen op de groepstrainingen, die in Zweden overigens wel zijn toegestaan. Het ligt voorlopig dan ook niet in de lijn der verwachtingen dat er meer trainingspotjes live worden uitgezonden, zo schrijft FotbollDirekt.