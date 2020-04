Opnieuw kunstgrasveld minder in de Eredivisie: ‘Een groot moment’

Het kunstgrasveld van ADO Den Haag wordt vervangen door natuurgras. De Eredivisie-club heeft bekendgemaakt dat woensdag gestart wordt met de werkzaamheden om de oude mat te vervangen. Doordat het seizoen vervroegd ten einde is gekomen door de coronacrisis, kan de transitie van kunstgras naar natuurgras eerder plaatsvinden dan aanvankelijk was gepland, zo meldt de club.

Omdat de club veel tijd heeft tot aan de start van het nieuwe seizoen, is er samen met de gemeente voor gekozen om het gras in te zaaien in plaats van het aanleggen van graszoden. Vanaf woensdag wordt het kunstgras verwijderd en over enkele weken kan het veld worden ingezaaid. ADO verwacht dat het proces halverwege augustus is afgerond. De Hagenaren speelden sinds 2013 op kunstgras.

“Dit is een groot moment voor de club en de stad”, reageert algemeen directeur Mohammed Hamdi. “Een belangrijke wens gaat in vervulling. We hebben zevenenhalf jaar op kunstgras gespeeld, maar iedereen is het erover eens dat een club als ADO Den Haag gewoon op natuurgras hoort te spelen. We kunnen niet wachten tot we het ‘echte’ gras weer kunnen ruiken in het Cars Jeans Stadion.”

Vorig jaar maakte RKC Waalwijk al de overstap van kunstgras naar natuurgras en naar verwachting zullen meer clubs volgen. PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser maakte eerder dit jaar bekend dat zijn club de overstap maakt wanneer het team van trainer John Stegeman zich zou handhaven. Ook VVV-Venlo denkt erover na om afscheid te nemen van de kunstmat. In de Eredivisie spelen ook Sparta Rotterdam, FC Emmen en Heracles Almelo nog op kunstgras.