‘Onzekerheid onder de lat bij Barcelona biedt Onana kansen’

André Onana wil Ajax de komende transferperiode verlaten en mogelijk keert hij terug bij Barcelona, waar hij tussen 2010 en 2015 in de jeugdopleiding speelde. Met Marc-André ter Stegen en Neto beschikken de Catalanen momenteel over twee keepers voor de hoofdmacht, maar volgens Marca is het onduidelijk hoe de toekomst van het tweetal eruitziet.

Barcelona wil het tot medio 2022 doorlopende contract van Ter Stegen graag openbreken en verlengen, maar niet ten koste van alles. De Duitse sluitpost aast naar verluidt op een salaris van achttien miljoen euro per jaar, waarmee hij op dezelfde hoogte zou komen met Antoine Griezmann. Door de coronacrisis loopt de club grote inkomsten mis en heeft de selectie al salaris ingeleverd. De clubleiding denkt daarom dat het een lastig karwei wordt om aan de wensen van de keeper te voldoen.

De toekomst van Neto bij Barcelona is volgens de krant onzeker, ondanks een contract tot aan de zomer van 2023. Marca schrijft dat er bij Europese topclubs verschuivingen kunnen komen onder de lat en dat Neto een van de doelwitten kan zijn. Barça is bereid om mee te werken aan een vertrek, maar de clubleiding wil winst maken op de dertigjarige Braziliaan en dus zal hij alleen vertrekken wanneer er een goed bod op tafel wordt gelegd.

Om niet voor verrassingen komen te staan bij een eventuele transfer van Ter Stegen of Neto, is Barcelona op zoek naar een mogelijke vervanger en zodoende is Onana in beeld gekomen als een van de opties. De Ajacied wordt wel als een dure optie beschouwd, daar directeur voetbalzaken Marc Overmars tientallen miljoenen wil zien voor de Kameroener. Behalve Barcelona geniet Onana volgens diverse media ook belangstelling van Borussia Dortmund, Chelsea en Paris Saint-Germain.

Tegenover het Algemeen Dagblad benadrukte Onana dinsdag nog zijn vertrekwens. “Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met Ajax en ben de club heel dankbaar’’, aldus Onana. “Het waren vijf geweldige jaren hier. Maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, maar mijn ambities en de afspraken zijn duidelijk.’’