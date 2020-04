‘Titel van Liverpool vormt struikelblok voor herstart van Premier League'

In Engeland is men nog altijd voornemens om de Premier League af te maken, al kan de competitie in het beste scenario pas op 8 juni hervat worden. Er zitten echter nog de nodige haken en ogen aan een herstart voor de Premier League. De Daily Mirror schrijft dat het eventuele kampioenschap van Liverpool nu al voor de nodige hoofdbrekens zorgt bij de Engelse autoriteiten.

Liverpool stevende af op de eerste landstitel in dertig jaar, tot de Premier League werd onderbroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. The Reds hebben een voorsprong van 25 punten op naaste achtervolger Manchester City, moeten nog twee keer winnen om de landstitel veilig te stellen en kronen zich dan ook vrijwel zeker tot kampioen als de competitie hervat wordt. De autoriteiten vrezen er echter voor dat een landstitel tot ongekende taferelen leidt in Liverpool en dit vormt voorlopig een struikelblok voor een hervatting van de Premier League.

Vooral de eventuele kampioenswedstrijd is een punt van zorg, daar men er voor vreest dat fans daarvoor richting Anfield zullen komen en alle coronamaatregelen zullen negeren. Er zijn in het geheim al gesprekken geweest tussen de Merseyside Police en Premier League-officials over hoe grote groepen mensen ontmoedigd kunnen worden om richting het stadion te komen. Er zouden tevens enkele innovatieve maatregelen op tafel liggen om te voorkomen dat mensen massaal de straat opgaan. Op dit moment wordt er met de regering gesproken over de hervatting van de Premier League en een overeenkomst is naar verluidt nabij.

Alle clubs moeten nog negen of tien wedstrijden spelen. De resterende duels zullen in een periode van circa vijf weken gespeeld moeten worden. Eerder opstarten dan 8 juni lijkt onmogelijk, daar de overheid afgelopen donderdag heeft aangegeven dat de huidige lockdown in Engeland nog drie weken van kracht zal zijn, tot aan 7 mei. Mochten clubs na die datum weer in training mogen, dan zou Premier League-voetbal aan het begin van juni mogelijk moeten zijn. Wedstrijden zullen gespeeld worden in lege stadions, terwijl de spelers, trainers en arbitrage getest zullen worden op het coronavirus. Dit is overigens allemaal pas mogelijk als de autoriteiten groen licht geven.

De Ligue 1 was dinsdag de eerste topcompetitie die het seizoen besloot te stoppen, vooral doordat er door overheidsmaatregelen geen ruimte werd gelaten om de jaargang af te maken. “Ik begrijp niet waarom er meer gevaar is van voetballen achter gesloten deuren, met alle voorzorgsmaatregelen, dan van werk aan een lopende band of op een vissersboot. Het besluit van Frankrijk is overhaast, in mijn ogen”, zegt Javier Tebas, directeur van LaLiga, in gesprek met Marca. “Als belangrijke economische sectoren niet kunnen herstarten, kunnen ze verdwijnen. Dat kan ook gebeuren met profvoetbal.”