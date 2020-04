‘Borussia Dortmund plaatst dure miskoop na vijftien maanden in etalage’

De rol van Leonardo Balerdi bij Borussia Dortmund lijkt uitgespeeld. De Argentijnse verdediger werd in januari 2019 voor 15,5 miljoen euro overgenomen van Boca Juniors, maar speelt onder trainer Lucien Favre een bijrol. Volgens BILD kan de 21-jarige mandekker uitkijken naar een nieuwe club, aangezien Favre hem niet hoog heeft zitten.

Dortmund was al snel overtuigd van de kwaliteiten van Balerdi. Hij had pas vijf wedstrijden in het eerste elftal van Boca Juniors gespeeld toen Dortmund hem voor vele miljoenen naar Europa haalde. Balerdi zou in eerste instantie pas in de zomer van 2019 naar Borussia Dortmund komen, maar door een blessure van Dan-Axel Zagadou besloot de clubleiding om al een halfjaar eerder tot actie over te gaan.

Vooralsnog wordt Balerdi bestempeld als een miskoop. Onder Favre komt hij nauwelijks aan spelen toe. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot vier optredens in het eerste elftal van Dortmund, maar deze jaargang moet hij genoegen nemen met nog minder speeltijd. In de groepsfase van de Champions League mocht hij tegen Slavia Praag zeven minuten voor tijd invallen, terwijl hij in de Bundesliga slechts twaalf minuten in actie kwam tegen Fortuna Düsseldorf.

Onder Favre lijkt Balerdi niet te hoeven rekenen op veel speelminuten in de hoofdmacht. De club haalde afgelopen zomer Mats Hummels terug en aan zijn zijde staat in het hart van de verdediging doorgaans Manuel Akanji of Zagadou. Wanneer een van deze spelers geblesseerd was, koos Favre voor Julian Weigl, al is hij in januari voor twintig miljoen euro verkocht aan Benfica. Volgens BILD is Dortmund bereid om mee te werken aan een zomers vertrek. Een verhuurperiode wordt naar verluidt ook overwogen.