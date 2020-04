Heracles-selectie geen fan van Kenneth Perez: ‘Omdat hij zo hard is’

Hedwiges Maduro opperde onlangs het idee om voetballers journalisten te laten beoordelen en daar heeft Heracles Almelo-spits Cyriel Dessers gehoor aan gegeven. De topscorer van de Eredivisie wordt in gesprek met Hélène Hendriks gevraagd om zijn oordeel te vellen over de analisten en met name Johan Derksen krijgt kritiek, al is Dessers mild in zijn oordeel.

“Wat moet ik daarop zeggen?”, vraagt Dessers zich hardop af als hij wordt overvallen door Hendriks, die benadrukt dat de Belgische aanvaller niet politiek correct hoeft te zijn. “Ik vond het wel vervelend dat hij (Johan Derksen, red.) mij altijd moest hebben. Maar ik denk dat ik hem dit seizoen wel antwoord heb gegeven op het veld. Maar aan de andere kant: hoe lang doet die man dit al? Hij verdient er zijn geld mee, dus hij zal toch wel iets kunnen? Er kijken genoeg mensen naar, dus dat is ook een kwaliteit. Hij kan er net mee door, een 5,5”, zegt hij met een lach.

“De beste? Ik vind Arnold Bruggink heel goed. Hij heeft altijd een sterke en goede mening, zonder iemand persoonlijk af te branden. Hij zal eerder zeggen: die jongen was niet zo gelukkig vandaag. Hij zal nooit zeggen: die kan er echt helemaal niks van”, aldus Dessers, die ook Jan Joost van Gangelen hoog heeft zitten. Wanneer Dessers wordt gevraagd om de slechtse analist die Dessers kent, moet de Heracles-spits een antwoord schuldig blijven. “Op internet lachen ze vaak een beetje met Aad de Mos, maar ik kan me zelf niet echt iets voorstellen bij hem.”

Hendriks is benieuwd hoe de ploeggenoten van Dessers in de kleedkamer van Heracles praten over de analisten. “Sommigen zijn geen fan van Kenneth Perez, omdat hij zo hard is, denk ik. Ik vind hem, zeker als het over voetbal gaat, wel goed. Dus ik sluit me daar niet echt bij aan. Bij de wedstrijden van Heracles zitten vaak dezelfde analisten, bijvoorbeeld Simon Cziommer en Maduro. Die vind ik allemaal wel goed”, aldus Dessers, die zelf na zijn loopbaan als voetballer wellicht aan de slag wil als analist. “Ik heb ooit wel eens laten vallen dat het me leuk zou lijken om analist te worden. Ik kijk heel graag voetbal, en als je dan over voetbal mag praten dan is dat natuurlijk fantastisch.”