Jordi Alba kan factuur uit Nederland verwachten: ‘Hij heeft geen rijbewijs'

Hedwiges Maduro stond tussen 2008 en 2012 onder contract bij Valencia en de oud-middenvelder was vier seizoenen ploeggenoot van Jordi Alba bij los Che. De inmiddels 31-jarige Spanjaard is alweer een behoorlijke poos een vaste waarde in de defensie van Barcelona en de linksback maakt doorgaans een degelijke indruk in het Camp Nou. Maduro weet echter nog maar al te goed hoe Alba in het begin van zijn loopbaan nog van alle kanten geholpen moest worden.

"Ik zag hem als mijn kleine broertje en bracht hem altijd naar de training", vertelt Maduro dinsdag in een video-interview met FOX Sports. "We gingen met de auto, want Alba had toen nog geen rijbewijs. Die heeft hij nu nog steeds niet trouwens. Ik ga hem dus een factuur sturen van de reiskosten", aldus de voormalig Ajacied, die met ingang van volgend seizoen trainer is van het Onder-21-elftal van Almere City FC.

"Bij Valencia krijgen ze elk jaar een auto van de club en de vader van Alba komt hem dan ophalen", gaat Maduro verder met zijn terugblik. "De spelers moeten dan lachen en zwaaien voor de grap dan met hun autosleuteltjes." Om vervolgens op serieuze toon verder te gaan. "Ik heb natuurlijk zo’n enorm verleden met Alba. Hij woonde slechts een minuut van mij vandaan en was toen echt nog maar een jeugdspeler bij Valencia."

Alba speelde toentertijd ook nog niet als vleugelverdediger. "Hij was linksbuiten en wilde nooit linksback spelen", verduidelijkt Maduro. "Ik heb toen wel op hem ingesproken, want we hadden geen linksback op dat moment. Unai Emery (toenmalig trainer van Valencia, red.) wilde hem op die positie neerzetten, maar dat zag Alba niet zitten. Toen zei ik: ‘Ga nou gewoon linksback staan, want dan speel je tenminste’. We hadden toen Juan Mata en David Silva als linksbuitens, dus die concurrentiestrijd zou Alba zeker verliezen. ‘Je bent bloedsnel, dus ga achterin spelen’, zei ik tegen hem. Het hele jaar heeft hij toen gerend en uiteindelijk is hij naar Barcelona gegaan. Dat is wel leuk om te zien dan."