Onana loopt vooruit op transfer: ‘Het waren vijf geweldige jaren’

André Onana wil weg bij Ajax. De 24-jarige keeper laat in een interview met het Algemeen Dagblad weten dat hij aast op een transfer. Meerdere clubs hebben interesse in de doelman en hij wil daarom graag gebruikmaken van een afspraak met Ajax. Vorig jaar verlengde Onana zijn contract in de Johan Cruijff ArenA, maar wel met de afspraak dat de club zou meewerken met een transfer in de zomer van 2020 als een club zich zou melden onder de juiste voorwaarden. De Amsterdammers beloofden een marktconforme transfersom te aanvaarden.

“Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met Ajax en ben de club heel dankbaar’’, zegt Onana, die in zijn hoofd al afscheid genomen lijkt te hebben. “Het waren vijf geweldige jaren hier. Maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, maar mijn ambities en de afspraken zijn duidelijk.’’

De Telegraaf meldde maandag dat Barcelona de interesse kenbaar heeft gemaakt, maar er zijn meer kapers op de kust. Ook Chelsea, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund hebben naar hem geïnformeerd bij zaakwaarnemer Albert Botines. “Er is veel beweging rondom André”, bevestigt Botines. “Barcelona heeft nog geen officieel bod gedaan bij Ajax, maar hebben wel bij mij de verregaande interesse serieus kenbaar gemaakt. Daarbij speelt de huidige situatie van Barcelona natuurlijk ook een rol. De club moet financieel concessies doen, dus hebben ze ook geopperd om huidige doelmannen van Barcelona in de deal te betrekken.”

Ajax-trainer Erik ten Hag benadrukt dat hij hoopt dat Onana nog een jaar blijft, maar is ook realistisch. “André is heel belangrijk voor ons, we willen hem natuurlijk niet kwijt”, zegt de coach. “Maar het klopt dat er vorig jaar afspraken zijn gemaakt. Over het ontwikkelingsplaatje en een eventuele stap als de juiste club en prijs voorbijkomt. Op dit moment is er naar mijn weten geen concrete aanbieding gedaan bij Ajax.”