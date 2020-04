‘Als ze willen zijn ze in staat om Cristiano Ronaldo morgen nog te halen’

RB Leipzig bereikte voor de coronacrisis ten koste van Tottenham Hotspur de kwartfinale van de Champions League, terwijl Red Bull Salzburg in de groepsfase veel indruk maakte in de duels met Liverpool en Napoli. Oliver Kragl, die in het verleden als speler van SV Ried te maken had met Red Bull Salzburg, is onder de indruk van de ontwikkeling van beide clubs in de afgelopen jaren. De middenvelder van Serie B-club Benevento denkt zelfs dat het Red Bull-concern in staat is om Cristiano Ronaldo los te weken bij Juventus.

"Liverpool moest op Anfield tot het uiterste gaan tegen Red Bull Salzburg (4-3 overwinning, red.) en ze haalden knap een punt tegen Napoli", concludeert Kragl in een interview met Goal en SPOX. De Duitser denkt dat Red Bull ook buiten het veld steeds sterker wordt. "Ik denk dat ze in staat zijn om Cristiano Ronaldo morgen nog te halen, mochten ze dat willen. Ik denk ook dat Salzburg moeiteloos meedraait in de Bundesliga."

Kragl kreeg in Oostenrijk meermaals te maken met Sadio Mané, die zich bij Red Bull Salzburg in de kijker speelde bij Southampton. Inmiddels speelt de aanvaller voor Liverpool en naar verluidt wordt hij intensief gevolgd door Real Madrid. "Ik heb vaak tegenover hem gestaan en een keer speelde hij me helemaal zoek", brengt de middenvelder in herinnering. "We verloren met 5-0 van Salzburg en het was toen al duidelijk dat Mané een geweldige speler zou worden."

"Hij is snel en technisch vaardig en Mané weet daarnaast altijd waar de ruimte ligt", vervolgt Kragl zijn lofzang. "Hij is niet voor niets zo’n groot idool bij Liverpool." De middenvelder uit Duitsland is tevens onder de indruk van de mens Mané. "In een recent interview zei hij dat hij niks gaf om luxe auto’s en peperdure horloges. In plaats daarvan maakt hij geld over naar zijn thuisland (Senegal, red.) om de mensen daar te helpen. Dat geeft aan wat voor een geweldig persoon Mané is."