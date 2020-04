Noa Lang neemt afscheid met video op Instagram: ‘Mooier dan gehoopt’

Noa Lang heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Twente gespeeld. De buitenspeler maakte in januari op huurbasis de overstap van Ajax naar Enschede, maar keert weer terug naar Amsterdam nu het seizoen ten einde is gebracht vanwege de coronamaatregelen. Met een video op Instagram heeft hij Twente en zijn supporters bedankt.

Ajax verhuurde Lang tot aan 30 juni aan Twente. Nu het seizoen is beëindigd en clubs op korte termijn weer in aangepaste vorm mogen gaan trainen, is het onduidelijk waar de jeugdinternational gaat trainen. Afgaand op zijn video lijkt Lang terug te keren naar Ajax, waar zijn contract doorloopt tot aan de zomer van 2021. Met een compilatie van beelden uit zijn periode bij Twente bedankt hij de achterban. “Korter dan gedacht, mooier dan gehoopt! Tukkers, bedankt”, schrijft Lang, die in zeven duels eenmaal trefzeker was namens Twente.

Twente maakte reeds bekend dat de selectie maandag weer gaat trainen. “Begin mei starten we de trainingen in Hengelo en gaan spelers in verschillende groepen, waarvan de grootte afhankelijk is van wat er mag van het RIVM, aan de slag. Natuurlijk houden hierbij de 1,5 meter afstand goed in de gaten. Een voordeel van de komende lange voorbereiding is dat er ruimte is om ook veel individueel te trainen, zeg maar volgens de ‘American style’, in Amerika kennen ze ook een lange voorbereiding en wordt er veel individuele oefenstof aangeboden ter verbetering van ieders vaardigheden”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen, van wie dinsdag bekend werd dat hij de club aan het einde van het seizoen verlaat.