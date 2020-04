Özyakup schaamt zich voor goal in FIFA 20; romantisch betoog Van Bergen

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Oguzhan Özyakup nam het deze week in de voetbalgame FIFA 20 op tegen de bekende eSporter Koen Weijland. De manier waarop de middenvelder van Feyenoord op voorsprong kwam - een intikker voor een leeg doel – leidde tot hilariteit bij beide heren en ogenschijnlijk tot enige schaamte bij Özyakup zelf.





Het was dinsdag voor veel voetballers een feestelijke dag. Mitchell van Bergen, Francesco Totti, Anthony Martial en Jérôme Boateng vierden namelijk allen de verjaardag van hun partner. Jordi Alba maakte bekend dat zijn vriendin zwanger. De tekst waarmee Van Bergen zijn vriendin een fijne verjaardag toewenste, was ronduit vertederend: 'Wat wens ik jou een fijne verjaardag schat! We gaan er een leuke dag van maken. #birthdaygirl'





Voor onder anderen Cesc Fàbregas, Xavi, Andrés Iniesta en Joaquín Sánchez was het een minder leuke dag: zij rouwden namelijk om de dood van Michael Robinson. Laatstgenoemde, oud-voetballer van onder meer Liverpool en Osasuna en na zijn spelerscarrière in Spanje actief als journalist, liet dinsdag op 61-jarige leeftijd het leven.





Hoy nos deja una gran persona con un corazón de oro. Dejas sin duda un gran vacío en lo profesional pero más en lo personal. Te echaremos mucho en falta @michaelrobinson Descansa en paz amigo. ?? — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 28, 2020

Sergio Canales blijkt een fervent verzamelaar van wedstrijdshirts. De middenvelder van Real Betis liet dinsdag weten dat de tricots van Luka Modric, Dani Parejo, Andrés Guardado en Carlos Vela een speciaal plekje in zijn hart hebben.





Claudio Marchisio zwaaide vorig jaar af als prof, maar de oud-middenvelder van onder meer Juventus verkeert nog altijd in uitstekende conditie.





Ook Christian Eriksen, Ibrahim Afellay en Emmanuel Adebayor deelden deze week een stukje van hun trainingsroutine met hun Instagram-volgers.





Georginio Wijnaldum heeft tijdens de coronacrisis een nieuwe passie ontdekt. De middenvelder van Liverpool en het Nederlands elftal is namelijk aan het fotograferen geslagen.