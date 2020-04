Galatasaray hoeft niet aan te kloppen: ‘Ik verwacht dat hij bij PSV blijft’

Armindo Bruma wil slagen bij PSV en zit dan ook niet op een transfer te wachten. Zaakwaarnemer Catio Baldé laat in gesprek met het Eindhovens Dagblad weten dat er niets conreets speelt rond zijn cliënt. Hij gaat er dan ook vanuit dat de Portugese aanvaller de Eindhovenaren trouw blijft. Bruma wil zich volgend seizoen bewijzen onder de nieuwe trainer Roger Schmidt.

Bruma werd de afgelopen periode gelinkt aan diverse buitenlandse clubs. Onder meer vanuit Turkije zou interesse zijn. “Er speelt niks concreets. Bruma meldt zich volgende week weer in Eindhoven, zoals de bedoeling is. Zijn doel is om bij PSV daarna alsnog prijzen te winnen”, aldus Baldé tegenover het regionale dagblad. Bruma werd onder meer gelinkt aan Galatasaray: “Ik heb niks gehoord en verwacht op dit moment dat hij ook komend seizoen bij PSV blijft”, aldus de belangenbehartiger.

PSV betaalde in de zomer van vorig jaar vijftien miljoen euro aan RB Leipzig voor de 25-jarige buitenspeler, wiens contract in het Philips Stadion doorloopt tot medio 2023. In zijn eerste seizoen heeft hij niet aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. In de Eredivisie wist hij in achttien wedstrijden slechts drie keer te scoren, terwijl hij in de TOTO KNVB Beker en Europa League geen enkele keer raak schoot.

John de Jong beaamde vorige maand nog tegenover Voetbal International dat hij meer had verwacht van Bruma. "Hij is een speler die ik al heel lang ken, maar in alle eerlijkheid: de Bruma die ik ken, heb ik de laatste maanden niet gezien", aldus de technisch manager. "Bruma is een grillige en soms wisselvallige speler, maar hij kan extreem makkelijk een man passeren. Bovendien heeft hij veel snelheid. Ook had hij in een competitie die qua niveau vergelijkbaar is met de Eredivisie scorend vermogen bewezen."