Het allerbeste Oranje-elftal van 2000-2020: vier ‘centurions’ ontbreken

Oranje heeft voetbalminnend Nederland de afgelopen twintig jaar veel hoogte- en dieptepunten voorgeschoteld. De zure penaltyreeks bij de halve finale van het EK van 2000, de schitterende zeges op Italië en Frankrijk op het Europese eindtoernooi van 2008, de oorlog tegen Spanje in de WK-finale van 2010 of de derde plek op het mondiale podium in 2014 in Brazilië: de sterren van Oranje acteerden deze eeuw veelvuldig in de top. Maar wie zou in het elftal staan als er wordt gekeken naar alle spelers uit de 21ste eeuw? Het Engelse 90min durfde een poging te wagen met The Netherlands' Greatest XI 2000-2020, waarbij spelers van formaat noodgedwongen gepasseerd moesten worden.

Door Tim Siekman

Waar een klein land groot in kan zijn. Over de hele wereld heeft het Nederlandse voetbal een goede naam opgebouwd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden de eerste grote successen geboekt met twee WK-finales in 1974 en 1978. Oranje kon met zijn totaalvoetbal het echter net niet bolwerken tegen West Duitsland (2-1) en Argentinië (1-3). In 1988 werd vooralsnog het enige nationale succes geboekt met het Nederlands elftal. Onder leiding van bondscoach Rinus Michels, en met sterspelers als Marco van Basten, Ruud Gullit en Ronald Koeman, won het nationale elftal het EK door in de eindstrijd de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Nadien was Oranje in de 20ste eeuw nog dicht bij een finaleplek op het EK van 1992 en het WK van 1998, maar beide keren liepen een strafschoppenserie slecht af.

Ook na de eeuwwisseling wist Nederland de wereld bij tijd en wijle te verbazen met uitstekende resultaten en dito spelers. De afgelopen twee decennia herbergde Oranje veel spelers van uitzonderlijke klasse, weet 90min, dat een elftal van (voormalig) toppers heeft samengesteld. Aangezien er maar plek is voor elf spelers, ontbreken er enkele grote namen in de 4-3-3-opstelling. Zo is centurion Frank de Boer, met 112 duels een van de acht spelers in de geschiedenis van Oranje met meer dan 100 interlands, afwezig in de verdediging, worden Phillip Cocu (101) en Rafael van der Vaart (109) niet op het middenveld geposteerd en ontbreken Dirk Kuyt (104), Patrick Kluivert (79) en Ruud van Nistelrooij (70) in de aanval.

Doel: Edwin van der Sar (130 interlands)

De oud-doelman van Ajax, Juventus, Fulham en Manchester United was jarenlang recordinternational totdat Wesley Sneijder (134 interlands) in 2017 deze eretitel overnam. Van der Sar debuteerde in 1995 als keeper van Oranje en speelde zijn laatste interland in 2008. De doelman moest helaas wel op drie opeenvolgende toernooien het hoofd buigen bij een strafschoppenreeks: zowel op het EK 1996, het WK 1998 als het EK 2000 werd Oranje op penalty's verslagen door respectievelijk Frankrijk, Brazilië en Italië.

Oranje voorafgaand aan de EK-groepswedstrijd tegen Tsjechië (2-3 verlies) in 2004. Boven: Ruud van Nistelrooij, Edwin van der Sar, Phillip Cocu, Jaap Stam, Andy van der Meijde, Clarence Seedorf. Onder: Giovanni van Bronckhorst, Arjen Robben, John Heitinga, Wilfred Bouma en Edgar Davids.

Verdediging: Michael Reiziger (71 interlands)

De huidige assistent van Erik ten Hag bij Ajax debuteerde in oktober 1994 voor Oranje bij de 1-1 remise tegen Noorwegen. Tien jaar later speelde de voormalig rechtsback van onder meer Ajax, Barcelona en AC Milan zijn laatste interland. De halve finale van het EK van 2004 tegen Portugal (2-1 verlies) bleek zijn laatste wedstrijd voor Oranje. Daarna was Reiziger in clubverband nog actief voor Middlesbrough en PSV.

Verdediging: Jaap Stam (67 interlands)

'De Rots van Kampen', de schrik voor iedere spits, wordt vaak opgenomen in lijstjes van beste centrale verdedigers aller tijden. De oud-stopper speelde in het buitenland voor AC Milan, Lazio en Manchester United, terwijl hij in eigen land ook bij de top terechtkwam met dienstverbanden bij PSV en Ajax. Net als bij Reiziger was het verloren EK-duel met Portugal in 2004 de laatste wedstrijd van Stam in Oranje.

Verdediging: Virgil van Dijk (33 interlands)

Van de huidige Oranje-selectie heeft alleen Van Dijk dit speciale elftal weten te halen. De clubcarrière van de 28-jarige verdediger verliep gestaag en dit geldt ook voor zijn periode bij Oranje. De stopper van Liverpool debuteerde 'pas' in oktober 2015, bij de 1-2 zege tegen Kazachstan. De aanvoerder van Oranje geldt bij zowel club als land als onmisbare schakel in de defensie, terwijl hij ook in aanvallend opzicht met kopballen voor gevaar zorgt. Van Dijk haalde met Oranje in 2019 de finale van de eerste editie van de Nations League, die met 1-0 werd verloren van Portugal.

Verdediging: Giovanni van Bronckhorst (106 interlands)

De verloren WK-finale tegen Spanje (0-1) op 11 juli 2010 in Zuid-Afrika bleek het laatste wapenfeit in de loopbaan van Van Bronckhorst. Vijf dagen eerder produceerde de voormalig linksback in de halve eindstrijd zijn meest memorabele moment uit zijn Oranje-carrière. Van Bronckhorst wist na ruim een kwartier spelen met een geweldig afstandsschot de score te openen tegen Uruguay. Nederland won uiteindelijk met 2-3 van het Zuid-Amerikaanse land door goals van Wesley Sneijder en Arjen Robben.

Middenveld: Edgar Davids (74 interlands)

Davids was een ware pitbull bij Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Internazionale, Tottenham Hotspur, Crystal Palace en FC Barnet. In oktober 2005 beleefde de oud-middenvelder zijn laatste optreden in het shirt van Oranje bij de 0-0 gelijkspel tegen Macedonië. Zijn eerste en belangrijkste doelpunt voor de nationale ploeg maakte hij in de slotfase van de achtste finale van het WK van 1998 tegen Joegoslavië: 2-1.

Middenveld: Wesley Sneijder (134 interlands)

De grote kleine regisseur was anderhalf decennium van de partij bij het Nederlands elftal: van 2003 tot 2018. Het absolute hoogtepunt was het jaar 2010. Sneijder won met Internazionale zowel de landstitel, de nationale beker als de Champions League, terwijl hij met Oranje de WK-finale haalde. De recordinternational was op drie EK's (2004, 2008, 2012) en drie WK's (2006, 2010, 2014) actief.

Middenveld: Clarence Seedorf (87 interlands)

Seedorf is met onder meer vijf Champions League-bekers een van de meest bekroonde Nederlandse voetballers aller tijden. Ondanks dat bondscoaches Marco van Basten en Bert van Marwijk hem links lieten liggen, kwam de voormalig middenvelder tot 87 caps. "Wat er met mij gebeurd is, mag nooit meer gebeuren", zei Seedorf in 2019 bij College Tour. "Dat is jezelf in de voet schieten. De beste spelers moeten spelen voor het Nederlands elftal. Punt. Als je speelt bij een topclub, ben je de eerste op de lijst. En als jij zegt dat Sneijder en Van der Vaart hoger staan in de hiërarchie, dan heb je niet begrepen wat hiërarchie betekent. Hiërarchie betekent hoeveel strepen je hebt. En ik heb meer strepen dan die jongens."

Aanval: Arjen Robben (96 interlands)

Hoewel Robben enorm veel heeft betekend voor het Nederlands voetbal, zal zijn naam voor altijd verbonden blijven aan die ene kans in 2010. Na de decepties van 1974 en 1978 had Oranje de kans om dit keer wél wereldkampioen te worden. Waar Robben doorgaans vanaf links naar binnen snijdt en scoort, werd hij op 11 juli 2010 in de WK-finale door Sneijder vanaf het middenveld gelanceerd. Met nog een halfuur op de klok kon de buitenspeler zijn ploeg op voorsprong zetten tegen Spanje, maar doelman Iker Casillas zat met zijn teen dwars.

Aanval: Dennis Bergkamp (79 interlands)

Bergkamp speelde slechts acht interlands na de eeuwwisseling en stopte na het EK van 2000 bij het Nederlands elftal. Desalniettemin vindt het Engelse 90min dat de oud-spits thuishoort in dit elftal. Vooral de verrichtingen van Bergkamp bij Arsenal zullen (onbewust) zijn meegenomen in de overweging. Bij the Gunners groeide hij uit tot een clubicoon door tussen 1995 en 2006 diverse prijzen met de Londenaren te pakken, waaronder drie landstitels.

Aanval: Robin van Persie (102 interlands)

Met 50 doelpunten in 102 wedstrijden is Van Persie de topscorer van het Nederlands elftal aller tijden. De oud-spits van Feyenoord, Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe vormde jarenlang samen met Sneijder, Van der Vaart en Robben 'de Grote Vier' van Oranje. Het mooiste doelpunt in Oranje is ongetwijfeld dé kopgoal tegen Spanje (1-5 winst) op het WK van 2014 in Brazilië. "Ik ben heel trots op mijn Oranje-carrière", aldus Van Persie via de officiële kanalen van de KNVB. "Vijf eindtoernooien, vijftig doelpunten. Dat is een droom voor een simpele jongen uit Kralingen."

Het beste Oranje-elftal van 2000-2020 volgens 90min.