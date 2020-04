Van Gelder haalt vernietigend uit: ‘Hij moet weg, geef hem 20.000 euro mee'

Johan Derksen is in Veronica Inside meermaals zeer kritisch geweest op het functioneren van Mattijs Manders en nu haalt ook Jack van Gelder hard uit naar de voorzitter van de Eredivisie CV. Volgens de presentator van Ziggo Sport heeft Manders tijdens de gesprekken met de KNVB en de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie over het Eredivisie-seizoen aangetoond dat hij ongeschikt is voor de veeleisende baan.

"Eric Gudde (directeur betaald voetbal KNVB, red.) krijgt nu alles op zijn bordje, en Jean-Paul Decossaux (commercieel directeur KNVB, red.) in mindere mate, maar de grootste ‘nono’ is de heer Manders van de ECV", stelt Van Gelder onomwonden in de YouTube-aflevering Paniekvoetbal. "De ECV had zich moeten vermannen. Ze hadden moeten zeggen wat ze zouden willen, maar dit is gewoon laf."

Van Gelder vindt dan ook dat Manders onmiddellijk moet opstappen als directeur van de ECV. "Die kan niks", vervolgt de televisiepresentator annex voetbaljournalist. "Die hoor je niet, die zie je niet, die beweegt niet, die doet niks. Nou, geef die man twintigduizend euro mee, dan kan hij twee weken op een camping staan. Die moet echt weg." Van Gelder mist sowieso een sterke leider in de top van het Nederlandse voetbal. "Ik roep het al jaren: je moet een commissioner aanstellen, iemand die net zoals bij de Amerikaanse sportbonden erboven staat en zelf bepaalt wat er gebeurt. Maar zoiets is er gewoon niet in Nederland, want iedereen is clubgebonden."

Analist Youri Mulder schrikt enigszins van de analyse van Van Gelder. "Je zou toch verwachten dat de mensen die daarvoor aangesteld zijn een normale stemming kunnen organiseren?", vraagt de oud-aanvaller zich hardop af. "En na de stemming zeggen ze letterlijk: ‘Als het nou tachtig om twintig procent was, dan was het duidelijk geweest’. Maar 51 om 49 procent is ook duidelijk hoor. Het slaat toch nergens op?"

Zestien clubs waren afgelopen vrijdag bij de stemming voor promotie van SC Cambuur en De Graafschap naar de Eredivisie, met in totaal negen tegenstemmen. Daarnaast onthielden negen clubs zich van stemming. Desondanks besloot de KNVB dat degradatiekandidaten ADO Den Haag en RKC Waalwijk ook volgend seizoen in de Eredivisie spelen. De Graafschap heeft al aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen de beslissing van de KNVB.