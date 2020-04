ADO Den Haag hakt knoop door en zwaait Alan Pardew uit

Alan Pardew vertrekt bij ADO Den Haag, zo maakt de club dinsdagavond bekend. De 58-jarige trainer werd begin januari aangesteld als opvolger van Alfons Groenendijk. Beide partijen hebben in goed overleg besloten om de samenwerking niet door te zetten. ADO neemt ook afscheid van de assistent-trainers Chris Powell en Paul Butler.

Pardew werd op 2 januari voorgesteld in Den Haag. Hij moest de club voor degradatie uit de Eredivisie behoeden. “Alan heeft vier maanden geleden zijn nek uitgestoken door de klus bij ADO Den Haag aan te nemen in een zeer lastig seizoen voor de club. Daar hebben wij veel respect voor, wat ook geldt voor zijn staat van dienst in het voetbal”, aldus algemeen directeur Mohammed Hamdi op de clubwebsite.

Door de uitbraak van het coronavirus kwam er een vervroegd einde aan de tijd van Pardew in Den Haag. “Ik wil iedereen bij ADO Den Haag bedanken voor de afgelopen maanden. In het bijzonder de spelers, die alles hebben gegeven op het veld. Tevens wil ik, ook namens Chris, Mohammed Hamdi en grootaandeelhouder United Vansen bedanken voor hun steun”, aldus Pardew in een reactie.

Met Pardew aan het roer werden in de winterse transferperiode diverse spelers aangetrokken, maar desondanks presteerde ADO niet goed. De club kwam onder leiding van de Engelse oefenmeester niet uit de degradatiezonde. Desondanks blijft club behouden voor de Eredivisie, daar door de KNVB is besloten om geen clubs te laten degraderen nu het seizoen noodgedwongen is beëindigd.

Volgens De Telegraaf staat de opvolger van Pardew al klaar: Maurice Steijn moet de nieuwe trainer in Den Haag worden. Steijn werd al vaker genoemd als nieuwe coach van ADO. Hij zit zonder club nadat zijn dienstverband bij Al-Wahda in oktober was afgelopen.