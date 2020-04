Feyenoord keert als tweede Eredivisie-club terug op het trainingsveld

De selectie van Feyenoord hervat op vrijdag 1 mei de training, zo melden de Rotterdammers op de clubwebsite. De ploeg van Dick Advocaat trainde op vrijdag 13 maart voor het laatst op trainingscomplex 1908. Nu de maatregelen omtrent het coronavirus iets zijn versoepeld en topsportaccommodaties beperkt mogen worden opengesteld, gaat de Nederlandse topclub in aangepaste vorm achter gesloten deuren weer in training.

Feyenoord meldt dat supporters niet welkom zijn. De club zegt zich strikt te houden aan een gedetailleerd protocol. Behalve de standaard hygiëne-maatregelen van het RIVM, zullen bij Feyenoord nog een aantal voorwaarden van toepassing zijn. “Zo geldt voor alle aanwezigen onder meer dat ze zowel voor, tijdens als na de training anderhalve meter afstand dienen te houden, terwijl ook de trainingsmaterialen- en apparaten voldoende uit elkaar moeten staan. Ook is het de spelers niet toegestaan voor en na de trainingen bij de poort te stoppen voor het uitdelen van handtekeningen en/of het maken van een praatje met supporters dan wel foto’s. De veiligheid van de spelers en de supporters gaat nu eenmaal boven alles”, zo klinkt het.

“Aan elke trainingssessie mag een beperkt aantal spelers en trainers deelnemen, wat betekent dat er na elkaar in kleine groepen zal worden getraind”, meldt Feyenoord middels een statement. “Ter ondersteuning mag verder op de locatie een klein aantal medewerkers aanwezig zijn, waaronder fysiotherapeuten/verzorgers. Voor alle aanwezigen geldt uiteraard dat zij klachtenvrij moeten zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit de komende weken eventueel worden opgeschaald.”

Omdat er tot minimaal 1 september geen betaald voetbal gespeeld mag worden, is er door de Feyenoord-staf een voorlopig fysiek schema opgesteld voor de komende weken. De planning van Advocaat is om tot eind mei door te trainen. RKC Waalwijk is de eerste Eredivisie-club die weer in training gaat. Het team van Fred Grim verschijnt woensdag weer op het trainingsveld. Eerder maakten Willem II en FC Twente al bekend dat de training hervat gaat worden. De Tilburgers en Tukkers beginnen aanstaande maandag weer.