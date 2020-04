Premier League-avontuur lonkt voor Mertens: ‘Hij belt hem bijna elke dag’

Chelsea verzekerde zich voor aankomend seizoen al van de diensten van Hakim Ziyech en de spelmaker van Ajax is niet de enige beoogde versterking voor the Blues. Vanuit Italië komt het bericht dat manager Frank Lampard Dries Mertens graag aan zijn selectie toe wil voegen. De routinier kan na dit seizoen transfervrij vertrekken bij Napoli, de club waar hij de afgelopen zeven jaar speelde.

“Mertens zei eerst steeds dat hij bij Napoli wilde blijven, maar toen begon zijn advocaat hem aan te bieden aan verschillende buitenlandse clubs. Dat betekent dat er iets is voorgevallen tussen de speler en gli Azzurri”, wordt zaakwaarnemer Vincenzo Morabito geciteerd door Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ik weet dit omdat ik aan de zaak-Olivier Giroud werkte, het was de bedoeling dat hij Chelsea in januari zou verlaten. Ze waren toen ook bezig met een lucratieve aanbieding voor Mertens. Chelsea heeft nu uit voorzorg Girouds contract verlengd, maar ze blijven zeer geïnteresseerd in Mertens en Lampard belt hem bijna iedere dag. Ik zie Mertens wel naar Chelsea gaan”, vervolgt Morabito.

De zaakwaarnemer spreekt zich eveneens uit over Edinson Cavani, die over een aflopend contract beschikt bij Paris Saint-Germain en bij veel clubs wordt genoemd: “Ik heb de mensen die zijn belangen behartigen gesproken en ik heb de indruk dat hij voor een jaar bij gaat tekenen bij PSG. Het alternatief is Atlético Madrid.”