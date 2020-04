‘Barcelona zet na seizoen in Eredivisie in op nieuwe verhuur in LaLiga’

Oriol Busquets komt dit seizoen op huurbasis uit voor FC Twente en zijn eigenlijk werkgever Barcelona is tevreden over wat de 21-jarige verdedigende middenvelder tot nu toe laat zien. De Catalanen achten hem dan ook rijp voor de volgende stap, al zal zijn nabije toekomst waarschijnlijk niet in het Camp Nou liggen.

Marca verzekert dinsdag dat hoofdtrainer Quique Sétien de verrichtingen van Busquets met grote belangstelling volgt. De verwachting is dat Barcelona het talent niet nog een seizoen bij Barça B wil stallen en daarom op zoek gaat naar een nieuwe club waar hij op huurbasis ervaring op kan doen.

Deze nieuwe tijdelijke werkgever speelt idealiter op het hoogste niveau van Spanje. Barcelona heeft de afgelopen tijd een aantal belletjes gehad van clubs uit LaLiga 2, maar wil in eerste instantie proberen om Busquets bij een competitiegenoot te stallen. Een andere mogelijkheid is om de controleur annex centrale verdediger opnieuw naar het buitenland te sturen.

Busquets speelde dit seizoen 21 wedstrijden namens FC Twente in de Eredivisie en was ook tweemaal actief in het toernooi om de TOTO KNVB Beker. Namens de hoofdmacht van Barcelona heeft hij vooralsnog twee optredens in de Copa del Rey achter zijn naam staan.