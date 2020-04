Ferdinand betreurt mislukking bij Man United: ‘Was 100 miljoen waard geweest’

Ravel Morrison speelde in de jeugdopleiding van Manchester United samen met onder meer Paul Pogba, Adnan Januzaj en Jesse Lingard en toenmalig manager Sir Alex Ferguson zag in de aanvallende middenvelder een sterspeler voor de toekomst. Een definitieve doorbraak bij the Red Devils bleef echter uit, al had dat volgens oud-verdediger Rio Ferdinand niet alleen maar met het gedrag van Morrison buiten het veld te maken.

"Ik zei altijd tegen Ravel dat hij bij mij thuis moest langskomen, maar Sir Alex Ferguson stak daar een stokje voor", blikt Ferdinand, die tussen 2002 en 2014 uitkwam voor Manchester United, in de Beautiful Game Podcast. "Hij vond dat de club wel voor Ravel kon zorgen. Maar dan kom ik weer terug op mijn eerder uitspraak over Gavin Rose (boezemvriend van Ferdinand en de huidige manager van Dulwich Hamlet, red.). Als hij toentertijd bij Manchester United had gewerkt, dan was Ravel zeker niet ontspoord. Dan was hij zeker uitgegroeid tot een speler met een marktwaarde van ruim honderd miljoen euro."

"Maar zo iemand als Rose was destijds niet aanwezig bij Manchester United en dergelijke types zie ik helaas nog steeds niet bij clubs rondlopen", verzucht Ferdinand. "Mensen uit de achterbuurten die op straat zijn opgegroeid. Die hebben dezelfde achtergrond als zulke spelers, wat het contact een stuk makkelijker maakt. Ik weet dat Ravel destijds in contact was met iemand van Manchester United, maar die kreeg alleen maar positieve dingen te horen. Ravel ging vervolgens zijn eigen gang, want hij wist dat hij er mee zou wegkomen."

"Iemand als Gavin zou zoiets echter nooit accepteren en gelijk tegen Ravel zeggen: ‘Rustig aan, op deze manier moet je je gedragen", aldus Ferdinand, die weet dat het een gecompliceerde situatie kan zijn voor clubs. "Het privéleven van zulke spelers is soms heel anders dan je zou verwachten. Velen van ons komen uit een achterbuurt, maar wat er daadwerkelijk achter de voordeur gebeurt weet je nooit. Je hebt dus zeker iemand met ervaring op dat vlak nodig om het beste uit zo’n speler te halen." Morrison, die in de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws kwam, speelde na zijn tijd bij Manchester United onder meer voor West Ham United, Lazio en Cardiff City. Voor de coronacrisis werd de 27-jarige aanvaller door Sheffield United uitgeleend aan Middlesbrough.