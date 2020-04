Bayern ziet alternatief voor Leroy Sané bij Juventus

De aanvaller beschikt bij Juventus over een doorlopend contract tot medio 2022.

(The Athletic)

Liverpool, Manchester United en Manchester City vechten om de handtekening van Ben White. De centrumverdediger van Brighton & Hove Albion maakte voor de coronacrisis veel indruk als huurling van Leeds United. (The Athletic)

Naast Real Madrid zijn ook Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur en Arsenal in de markt voor Wissam Ben Yedder. De aanvaller moet AS Monaco circa 46 miljoen euro opleveren. (L'Équipe)