Ligue 1 als eerste grote competitie van Europa definitief gestaakt

Vorige week werd besloten dat het seizoen 2019/20 in de Eredivisie niet uitgespeeld zal worden en de Nederlandse competitie krijgt navolging van de Ligue 1. Dinsdagmiddag is duidelijk geworden dat er per direct een streep gaat door het huidige seizoen in de hoogste Franse afdeling. Ook de Ligue 2 is per direct stilgelegd.

De Franse regering heeft besloten om tot augustus geen profvoetbal toe te staan, waardoor het niet mogelijk is om het seizoen af te maken. RMC Sport en L’Équipe melden dat de Franse voetbalbond LFP in mei bij elkaar komt om knopen door te hakken over onder meer het kampioenschap, de verdeling van Europese tickets en de regeling voor promotie en degradatie.

Paris Saint-Germain ging voordat het seizoen werd stilgelegd met een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Olympique Marseille aan kop in de Ligue 1. Stade Rennes bezette de plek die recht geeft op een plekje in de voorrondes van de Champions League, terwijl Lille OSC als nummer vier de groepsfase van de Europa League in zou gaan. Als de huidige stand wordt aangehouden, grijpt het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete naast Europees voetbal. Onderin staan Amiens en Toulouse op degradatieplaatsen en had Nîmes Olympique als nummer achttien nacompetitie moeten spelen.

De Ligue 1 is de eerste van de vijf grootste competities van Europa die definitief stil is gezet. In Duitsland zijn er juist plannen om de Bundesliga begin volgende maand te hervatten, terwijl er in Engeland, Spanje en Italië ook nog altijd wordt gesproken over een voortzetting van de Premier League, LaLiga en de Serie A.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Paris Saint-Germain 27 22 2 3 51 68 2 Olympique Marseille 28 16 8 4 12 56 3 Rennes 28 15 5 8 14 50 4 Lille OSC 28 15 4 9 8 49 5 Reims 28 10 11 7 5 41 6 OGC Nice 28 11 8 9 3 41 7 Olympique Lyon 28 11 7 10 15 40 8 Montpellier 28 11 7 10 1 40 9 AS Monaco 28 11 7 10 0 40 10 Angers 28 11 6 11 -5 39 11 Strasbourg 27 11 5 11 0 38 12 Girondins Bordeaux 28 9 10 9 6 37 13 Nantes 28 11 4 13 -3 37 14 Stade Brest 28 8 10 10 -3 34 15 Metz 28 8 10 10 -8 34 16 Dijon 28 7 9 12 -10 30 17 Saint-Étienne 28 8 6 14 -16 30 18 Nîmes 28 7 6 15 -15 27 19 Amiens 28 4 11 13 -19 23 20 Toulouse 28 3 4 21 -36 13