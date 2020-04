‘Ik kijk heel erg op tegen Van Dijk, ook al geeft hij mij soms de volle laag’

Joe Gomez vormde voor de coronacrisis bij Liverpool geregeld een verdedigend duo met Virgil van Dijk. De Engelsman is zeer onder de indruk van de leiderschapskwaliteiten van zijn Nederlandse collega, al krijgt hij het ook direct te horen als dingen beter kunnen in de achterste linie bij the Reds. Gomez, die dit seizoen tot 34 wedstrijden kwam in alle competities, hecht daarnaast veel waarde aan de band met Van Dijk buiten de lijnen.

"Van Dijk kwam hier al met een bepaalde reputatie binnen", verwijst Gomez in een interview met Sky Sports naar de komst van de Oranje-international naar Liverpool in januari 2018. "Ik had destijds als jonge centrumverdediger nog weinig ervaring, maar desondanks ontving Virgil mij met open armen en was er direct sprake van een band tussen ons. Het is buiten het veld een erg nuchter persoon, we kunnen daarom erg goed met elkaar opschieten."

Tijdens de coronacrisis verloopt het contact tussen de beide verdedigers voornamelijk via FaceTime. "En dan hebben we het over de algemene zaken van het leven", gaat Gomez verder met zijn betoog. "Dat komt de samenwerking op het veld alleen maar ten goede, want uiteindelijk blijven we goede vrienden van elkaar." Volgens Gomez is Van Dijk echter niet alleen maar vriendelijk naar hem toe. "Soms geeft hij mij de volle laag! Maar zijn hulp en aanwezigheid zorgen er ook voor dat je zelfvertrouwen als speler alleen maar toeneemt."

In de optiek van Gomez is Van Dijk een complete verdediger. "In de één-tegen-één-situaties komt hij niet in de problemen, dat weet je gewoon. Daarnaast verliest Virgil echt nooit een kopduel." De jonge mandekker weet uit ervaring dat iedereen bij Liverpool zo tegen Van Dijk aankijkt. "Als Virgil geblesseerd op de grond ligt, dan snakt iedereen in het stadion een beetje naar adem en zijn er zorgen."

Gomez, die zes jaar jonger is dan Van Dijk, zou als verdediger graag in de voetsporen treden van de international van het Nederlands elftal. "Hij heeft een geweldige invloed op mij en het is zeker iemand waar ik heel erg naar opkijk. Er zijn zeer weinig onderdelen van het spel die Virgil niet beheerst. Ik moet vooral goed blijven opletten en mijzelf ontwikkelen op de vlakken die voor verbetering vatbaar zijn", zo besluit Gomez.