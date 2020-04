‘Belofte voor de toekomst’ sluit met nieuw contract op zak aan bij Jong PSV

PSV is erin geslaagd om Maxime Delanghe langer aan de club te binden. De Einhovenaren maken dinsdagmiddag via de officiële kanalen melding van een nieuw contract voor de achttienjarige doelman. Delanghe heeft zich tot medio 2023 aan zijn werkgever verbonden.

Delanghe kwam twee jaar geleden over uit de jeugd van Anderlecht, dat er ondanks verschillende aanbiedingen niet in slaagde om de jonge doelman aan boord te houden. De huidige doelman van PSV Onder-19 zette vervolgens in Nederland zijn ontwikkeling door en schopte het in die leeftijdscategorie ook tot Belgisch international.

PSV omschrijft de sluitpost als een ‘belofte voor de toekomst’ en laat hem aankomend seizoen doorstromen naar Jong PSV, waarmee hij in de Keuken Kampioen Divisie gaat spelen. Hiermee komt voor Delanghe zijn uiteindelijke doel weer een stap dichterbij, aangezien hij eerder al liet weten in de toekomst eerste keus in Eindhoven hoopt te kunnen worden.

“De toekomst ziet er mooi uit. Ik blijf keihard werken voor de volgende stap in mijn professionele carrière: de nummer één worden in het A-team van PSV”, vertelde hij in februari aan het Belgische Sport/Voetbalmagazine.